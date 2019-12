Hemos hablado en numerosas ocasiones del meteórico fenómeno de (la) Rosalía. Sin embargo, hay otra española que se está consolidando como estrella del pop internacional. Nos referimos a Mabel, la cantante que no para de sonar en todas partes con temas como ‘Don’t call me up’.

Mabel Alabama Pearl McVey no ha aparecido de la nada, proviene de una familia de músicos. Su madre, Neneh Cherry, es una conocida rapera sueca y su padre, Cameron McVey, productor musical. Además, su abuelo era un famoso trompetista y compositor de jazz

‘Meibel’ (como realmente se pronuncia su nombre) nació hace 23 años en Málaga. A pesar de que la cantante comparte lugar de nacimiento con la actriz de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, su vida se ha desarrollado entre Estocolmo y Londres.

Sus vídeos tienen en YouTube millones de visualizaciones, ha sido nominada a varios premios como artista revelación, ha vendido millones de copias de sus singles y ha sido telonera de artistas tan reconocidos como Harry Styles o Khalid.

Mabel estuvo presente en los premios MTV celebrados el pasado mes de noviembre en Sevilla, donde coincidió con Rosalía y dejó claro que ha llegado para quedarse.

Su música se mueve entre el pop, el soul y el R&B y entre los temas que trata destaca por encima de todos el empoderamiento de la mujer. Además, no tiene pelos en la lengua y, al igual que Noah Cyrus, ha reconocido que durante su adolescencia vivió episodios de ansiedad y depresión. Por este motivo, quiere hablar sin prejuicios de las enfermedades mentales, como en su canción ‘OK (Anxiety Anthem)’.

Que tiemblen las reinas del pop porque Mabel viene pisando fuerte.