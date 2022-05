Mafewalkerstarseed, la mujer que hace de portal interdimensional en TikTok y que ha enamorado a AuronPlay

TikTok es una caja de sorpresas sin fin, y cuando uno piensa que no se puede sorprender más, la plataforma supera todas las expectativas posibles. Mafewalkerstarseed ha logrado acumular más de veinte mil seguidores en apenas quince días gracias a su curiosa propuesta de contenido: en sus vídeos, muestra sus capacidades para hacer de portal interdimensional y enviar todas las buenas energías a aquellos que la estén viendo.

Si esta idea no fuese lo suficientemente original como para llamar la atención de miles de seguidores, gracias a la difusión de figuras de las redes tan importantes como AuronPlay, la tiktoker está obteniendo una visibilidad inmensa. El lenguaje particular que utiliza para conectar con otras dimensiones ha servido de meme para mil y una ideas en Twitter, pero no parece que estas burlas vayan a disuadir a Mafewalkerstarseed de seguir con su labor.

La mayoría de los vídeos de esta tiktoker alcanzan a una audiencia mucho mayor que la de los seguidores que acumula, por lo que es probable que durante los próximos meses tenga una buena visibilidad en la plataforma. Habrá que esperar un tiempo para ver si su contenido es solo un fenómeno tronchante momentáneo, o si realmente ha conseguido convencer a muchos de que sus conexiones interdimensionales tienen una influencia drástica en las vidas de quienes ven sus vídeos. ¡No podemos esperar a ver de qué nuevas formas nos sorprende el ser multidimensional más querido de TikTok!