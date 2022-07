DJ Mario: "Siempre va a haber piques en la comunidad streamer"

DJ Mario es, pese a su imagen muy de MDLR, un tío bastante discreto. No se le conocen polémicas propias, sigue viviendo en su barrio de toda la vida y su exposición pública está bastante limitada. De hecho, en IRL no tiene esa personalidad arrolladora que sí exhibe en los vídeos, pero la media sonrisa en los eventos no se la quita nadie.

"Ya era hora que volviera esto de los Meet&Greet", dice en el stand de Domino's que le patrocina (¿y con documental a la vista?). "La gente viene con muchas ganas y me siguen desde hace muchos años, y muy bien, muy contento".

Contenido, así que le atacamos por la nostalgia... ¿qué pensaba el youtuber aquel que se hacía selfis en el baño de su casa con una PSP en 2009 sobre su futuro? "Buah, el cambio es en absolutamente todas las facetas de mi vida. Hay tantas cosas que de algunas ni me acuerdo lo que he hecho y muy agradecido". La sonrisa ya no es media, ahora está relajado y orgulloso.

Además le mola el ambiente que se vive entre los creadores de su nivel, un buen rollo que de impostado no tiene nada: "Estamos tan unidos como parece. Por mi parte ni tengo ni he tenido problema con nadie. Siempre ha habido vídeos de salseo y siempre va a haber piques entre algunos, pero creo que en España la comunidad está bastante bien".

En cuanto a logros personales, otro orgullo es lo conseguido con su club de esports DUX Gaming: "Vamos subiendo cada mes, cada año, y eso que empezamos flojitos. Ahora estamos metidos en un club de fútbol, también en fútbol femenino, centrados en los deportes electrónicos y en los deportes".

El reloj aprieta y tiene un tren que coger de camino a otro sarao, pero insiste en la de cosas que hace y que se le olvidan porque no se cree la suerte que ha tenido en la vida. Con todo, no te creas que tiene el más leve signo de altivo: "Voy por Móstoles y la gente dice '¿pero qué haces viviendo aquí?'. Pues bueno, lo hago porque es mi sitio, porque sigo siendo la misma persona"