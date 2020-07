Por poco que te muevas en las redes o te guste el cine habrás oído el nombre de Martina D'Antiochia. Con solo 14 años ya ha escrito varios libros, actuado al lado de gente como Santiago Segura y se ha convertido en un fenómeno de internet.

En Instagram 850 000 followers siguen todos sus pasos, dos millones más lo hacen en TikTok y donde de verdad se sale es en YouTube. Su canal 'La diversión de Martina' se acerca a los mil millones de reproducciones, y 4 millones de suscriptores están atentos de cada nuevo vídeo que sube.

Solo le faltaba probar suerte con la música, y en marzo se atrevió a publicar su primera canción. Se llama 'Like' y sus seguidores la han visto 22 millones de veces, con una letra que habla de algo que conoce bien: el poder de los "me gusta" en redes sociales.

Hoy mismo se lanza su primer disco, Emociones, al que ha llegado después de mucho esfuerzo. "Reconozco que es un trabajo duro, muy duro", dice en su página web "pero cuando por fin se publica lo que hago, la felicidad que siento es tan grande que compensa todo el tiempo que le dedico".

Todo comenzó cuando era mucho más joven, con solo 10 años. "Fue entonces cuando descubrí que, a pesar de mi timidez, hacer vídeos de muchos temas diferentes me gustaba muchísimo. Y ¿por qué no enseñárselos al mundo? Se lo dije a mis padres, y ellos me apoyaron desde el primer momento".

Una chica tan natural y enrollada delante de la cámara no tardó en triunfar. Dobló uno de los personajes de 'Emoji, la película' y acudió como invitada a los premios Kids Choice Awards Mexico 2017, además de grabar vídeos junto a varias estrellas de Disney como Sofia Carson o Boboo Stewart. En el cine, ahora mismo tiene en cartelera 'Padre no hay más que uno', donde interpreta a la hija mayor de Santiago Segura.

Ahora que se dedica a la música, en Emociones toca varios temas donde agradece el apoyo de sus personas más cercanas ('Teniendo tu amistad') o se atreve con un tema típico de YouTube: 'Roast yourself'. Ahí aprovecha para reírse de sí misma y declarar a los haters que le da igual lo que digan sobre ella. Olé.

Centrada ahora mismo en la promoción de su primer álbum, la artista se prepara para una larga lista de encuentros con los fans. No sabemos todavía dónde llegará la fiebre de Martina, pero pocos artistas tienen tanto éxito desde tan pronto. ¿Se atreverá a probar en otras disciplinas? ¡Solo le falta ser atleta de élite!