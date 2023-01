El Meet and Greet de los Esland: las entradas más codiciadas para el evento del año

La celebración de los Premios ESLAND está cada vez más cerca, y la emoción por conocer los ganadores de este año es máxima. Aunque la mayoría de los fans de los streamers nominados verá el evento a través de Twitch, habrá unos cuantos afortunados que podrán vivir la experiencia en directo, si compran las codiciadas entradas para el próximo día 29 de enero. No todas las entradas costarán lo mismo, ya que unos pocos tendrán la oportunidad de ser testigos del evento en primera fila, mientras que otros muchos tendrán que conformarse con ver todo lo que ocurra desde el gallinero. Ahora, TheGrefg ha confirmado que habrá una entrada más que será todavía más especial: el Meet and Greet.

Las setenta personas que decidan comprar esta entrada (que, por supuesto, tendrá un precio bastante superior a las normales) podrán acompañar a TheGrefg durante unas horas el día antes de la celebración de los ESLAND. Se reunirán en el hotel en el que esté alojado el streamer y podrán charlar con él durante algunas horas, hacerse fotos y comer algo juntos. Teniendo en cuenta que tendrá que atender a decenas de personas, lo más seguro es que no se trate de un Meet and Greet demasiado íntimo, pero sí que será algo más interesante que un Meet and Greet al uso, en el que apenas da tiempo a que cada persona salude a la estrella del evento.

Por ahora, no se ha hablado de la posibilidad de que otros creadores se pasen por el encuentro, pero puede que alguno de ellos se anime, si se encuentran en el mismo hotel. De lo que sí ha hablado TheGrefg es del tremendo salseo con Ibai y su filtración de la identidad de Enigma 69, uno de los fails más divertidos que se han visto en Twitch hasta el momento (ni siquiera el propio Ibai se creía lo que había hecho). ¡Con eventos como la Kings League y los ESLAND esperándonos, está claro que enero será un mes de lo más interesante!