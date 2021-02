Los mejores momentos de ElXokas: una estrella de WoW sin pelos en la lengua

"Prefiero la gente que me ama o me odia que la que no tiene ninguna opinión de mí, porque la indiferencia da miedo". La frase es de Lady Gaga, una experta en eso de polarizar a las audiencias, pero podría haberla dicho ElXokas.

Es el streamer más importante de España dentro del juego World of Warcraft, y por los números que arrastra en Twitch también se coloca en el top 10 europeo. Pero más allá de por sus enciclopédicos conocimientos sobre el juego de Blizzard, el gallego es conocido por sus esporádicas idas de olla.

Ahí donde le ves lleva más bien poco tiempo (algo menos de tres años) como creador de contenido a tiempo completo. Tras estudiar Publicidad en Salamanca le ficharon como editor ni más ni menos que en el Real Madrid, algo que le permitía compaginar sus pasiones de gamer.

Desde decidió abandonar su profesión y comenzar a trabajar en su marca personal no le ha ido nada mal. Su inconfundible corte de pelo, acento y forma de expresarse es muy reconocible entre los streamers nacionales (bueno, Mister Jägger tiene un pelo parecido) y ahora mismo suma unos 600.000 seguidores entre las plataformas habituales de stream.

Sin embargo, lo que le hace verdaderamente único es una verborrea incontrolable que le ha valido para llevarse algún aplauso en redes así como bastantes palos por ser demasiado directo (y un pelín bruto).

"No tengo abogado, aunque tengo representante no lo uso mucho, y no entiendo mucho de leyes, pero en los negocios me va muy bien", ha dicho en alguna entrevista donde se le nota solo un poco más relajado que en sus streams.

Es capaz de tomarse a cachondeo hasta el tema más salsero del sector youtuber: dice que está en esto "por las risas y porque le gusta", y no se plantea -por ahora- irse a Andorra. Pocos temas se le resisten, está claro.

Su estilo te puede gustar o no, pero está claro que tiene talento a la hora de montar sus loquísimos vídeos. Y de hecho él parece preferir a veces eso de estar en la lista negra de algunas personas: "Caerle mal a la gente que es gilipollas me alegra". Un buen resumen para alguien que no sabe qué es eso de morderse la lengua.