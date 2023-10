Los mejores planes para Halloween (según los influencers)

Si estás leyendo estas líneas y querías salir en Halloween, es muy posible que todavía no tengas plan. Es más típico que un sándwich mixto tener planeado pasárselo bien, así, en genérico, y que llegue el 31 de octubre sin que tú tengas ni siquiera disfraz. Nos ha pasado a todos, así que por eso elaboramos esta lista de sugerencias de última hora. Algunas muy glamurosas...

The Monster Mansion (Madrid)

¿A quién si no a la chica de los planes en la capital del reino le ibas a preguntar qué hacer en Halloween? "Tienes que venir a la fiesta que organizamos Frandesolas y yo en la sala Ramsés", dice Barbygant, convencida honestamente de que es un planazo. "La fiesta está tematizada desde la decoración hasta la comida", que se incluye con la entrada, pero es que además habrá "magos, tarotistas" y un hilo argumental que obligará a la gente "a moverse entre plantas".

Su socio en esta aventura es el influencer especializado en moda y lujo Frandesolas, quien promete una experiencia interactiva única: "Aquí no hay eventos de Halloween como los de Londres, Los Ángeles o Marbella, de donde yo soy. Por eso hemos querido hacer una cita que fusione las experiencias, la diversión y la moda". Por supuesto, ambos son conscientes de que no son la única fiesta de la capital, y avisan de las alternativas en su perfil (dependiendo del público). Eso sí; "algunos influencers se pasarán" por Ramsés, y hasta ahí puedo leer...

Concierto Sweeney Todd (Barcelona)

Ojito con la ciudad condal que tiene una propuesta de lo más original: un concierto de Sweeney Todd en el Palau de la Música Catalana. Te sonará porque allí celebró TheGrefg sus ESLAND en 2022, y no te dejará de sonar en caso de que asistas, gracias al Cor Jove de l'Orfeó Català.

Evidentemente, lo del Palau tiene un coste, si quieres pasar miedo gratis, prueba con lo que te ofrecen en el Centro Cívico Trinitat Vella, con un pasaje del terror para todos los públicos y abierto a quien quiera experimentar algo diferente sin salir de Barna.

Parque de la Represa (Marbella)

Haciendo honor a las palabras de Frandesolas, entre la jet del sur de España se anuncian mogollón de fiestas privadas, y un lugar donde se concentrará el ocio 'adulto' de la zona: el Parque de la Represa. Con nombres tan sugerentes como "La Mansión del Pánico", "Caza Zombies" "Cementerio de coches" o los "Caminantes Muertos", nos imaginamos que la cosa puede helar la sangre a más de uno. Y eso que todavía no ha llegado el frío de verdad...

Gau Beltza / Arimen Gaua (Vizcaya)

Si te creías que Halloween es un invento yankee, quizá te sorprenda saber que en el País Vasco hay una larga tradición de akelarres y misterio que se conoce como Gau Beltza (noche negra) o Arimen Gaua (noche de almas). Que no vayan de innovadores los estadounidenses, la Gau Beltza le lleva muchos años de ventaja. Hay mil planes en la zona, quizá no para todos los estómagos...

Ruta Fantasma (Toledo)

Ojito si la ciudad de las espadas te pilla cerca, porque tiene unas guías nocturnas ideales para la noche de los muertos. Lo bueno es que si se agotan las entradas tienen rutas durante todo el año, contándote la parte más terrorífica de la que fue capital de España.

BONUS: Disfraz de última hora

El repaso de fiestecillas por la geografía española podría no acabar nunca, porque parece ya una fiesta nacional en vez de importada. Pero hay un denominador común vivas donde vivas, y no es otro que el no saber qué ponerse en una fiesta tan poco original como esta. Nos ha encantado la idea de Jenny Gilleece, la perfecta representación del ghosting.

Como dice Frandesolas, "todos vamos a fiestas, a celebraciones, y tenemos trajes en el armario super elegantes que no nos ponemos nunca, y a eso le puedes poner una máscara haciendo una referencia a Eyes Wides Shut, un buen maquillaje, o unos colmillos. 100% sin gastarte apenas dinero puedes tener un disfraz muy glamuroso". Toma nota de los que saben.