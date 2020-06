Son guapos, saben bailar muy bien y cantan como los ángeles, pero a los idols K-pop no se les ve mucho por Instagram. No queda claro si por razones de privacidad, si son las discográficas las que piden a sus artistas que no se expongan demasiado en redes sociales o si es una cuestión cultural; lo que está claro es que pocos cantantes dan el paso a abrirse una cuenta.

Por eso sorprende que alguien del nivel de Minhyuk haya dado el paso. Es el vocalista principal de MONSTA X, y quizá el más extrovertido de la banda. Los fans dicen de él que es probablemente el más carismático, y que nunca le falta alegría para animar al resto de compañeros.

En el momento de escribir estas líneas el perfil de Minhyuk solo lleva dos publicaciones, si bien hay que tener en cuenta que la abrió hoy mismo. Es una gran noticia para los aficionados al K-pop, porque abre las puertas a que otros artistas tomen su ejemplo y comiencen a enseñar un poco de su día a día. Es algo que normalmente se guardan muy bien pese a las insistentes peticiones de los fans, que han respondido encantados a la iniciativa.

El número de seguidores ha subido a una velocidad mareante, superando los 100.000 followers en menos de una hora. Y eso solo cuando se estrenó poniendo una foto de una ballena saltando sobre el mar, imagen que algunos han interpretado como símbolo de libertad y belleza. Mucho más éxito ha tenido la segunda publicación, que siguiendo la buena tradición instagramer es un recopilatorio de fotos postureras.

El asunto tiene un punto salsero curioso: resulta que algunos fans dicen haber visto que el líder de MONSTA X seguía en determinado momento a Wonho. No hemos localizado capturas de ese momento así que no sabemos si es verdad, pero Wonho es otro de los pocos artistas top de la música coreana que también tiene cuenta en Instagram. Y por cierto, parece que ha aprovechado el confinamiento para ponerse bien cachas, algo que ha alegrado a su más de medio millón de seguidores.