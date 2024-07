MrBeast se plantea postularse a la presidencia de EE.UU. tras el fiasco de Biden en el debate

Parece mentira que hayan pasado ya cuatro años desde que Joe Biden ganase las elecciones a la presidencia de EE.UU. Las broncas posteriores extendieron la presencia de Trump en los medios varios meses más, y para cuando los estadounidenses quisieron darse cuenta, ya estaba de vuelta para la revancha. El debate presidencial realizado hace un par de semanas dejó a Biden en muy mala posición, ya que no estuvo nada hábil y no logró transmitir la confianza necesaria para convencer a sus votantes de que lo apoyen una vez más. Esto ha provocado una gran alarma entre los votantes demócratas, y mientras se decide cuál es el plan a seguir para recuperarse en la carrera electoral, hay quienes se han dedicado a lanzar sus propias propuestas de solución al problema. Entre ellas, ha destacado la del youtuber MrBeast.

MrBeast ha declarado que, si tuviese la posibilidad, no dudaría en presentarse a la presidencia de EE.UU. Por desgracia para él, todavía no tiene la edad mínima necesaria para ser candidato, así que, a no ser que esa norma se elimine, tendrá que esperar un tiempo para cumplir este objetivo. Muchos de sus seguidores han declarado que sería un buen presidente para el país, debido a lo mucho que se preocupa, a través de sus vídeos, de ayudar a otras personas; pero también han surgido muchos que han sentido una gran rabia ante la posibilidad de que se presente, ya que creen que un youtuber no debería tener una oportunidad como esa.

No es la primera vez que una celebridad de este calibre habla de sus intenciones de ser presidente de los EE.UU.; y, si hay un país en el que un famoso puede llegar a ser presidente, es este. Por ahora, es poco probable que el partido demócrata se haya sentido atraído por su propuesta, así que habrá que seguir esperando para descubrir cuál puede ser el plan de los demócratas para recuperar la confianza que han perdido de los votantes.