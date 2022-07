Natalia Osona aclara lo de los Premios Ídolo y María Pombo: "No he dejado de seguir a nadie por ese tema"

El 24 de marzo de este 2022 se celebraba en el Teatro Rialto de Madrid la gala de los Premios Ídolo que dieron mucho de qué hablar. En este evento, organizado por la influencer Aida Domenech, otorgaron premios a influencers entre distintas categorías.

Pasada la gala se armó cierta polémica cuando un vídeo de la influencer y empresaria Natalia Osona quejándose de que no había sido invitada a los premios se volvió viral. La cosa generó todavía mucho más revuelo cuando María Pombo, amiguísima de Dulceida y ganadora de uno de los premios, entró de lleno en la polémica asegurando que "Creo que en la vida hay que buscar oportunidades y llamar a la puerta".

"Estoy segura de que, si la representante de Natalia le hubiera escrito a la agencia de Aida (Dulceida), la respuesta hubiera sido afirmativa", aseguraba Pombo.

Varios meses después Natalia Osona se ha sentado junto a Sindy Takanashi en su programa 'Las Uñas' de ATRESplayer PREMIUM para hablar de su marca de moda, de su enfermedad autoinmune y, también, sobre la polémica con María Pombo y su no invitación a los Premios Ídolo.

"Yo no tengo nada en contra de nadie de hecho yo sigo a la mayoría de los perfiles. Está todo dicho no hay más, tampoco he dejado de seguir a nadie por ese tema", ha asegurado Osona quien añade que "Yo respondo a mi comunidad ante una avalancha de dudas y de sospechas de que yo no estoy ahí por no apoyar al sector.

Por suerte al final "todo se solucionó con la organización de los premios que son los responsables de que yo no llegue una invitación o lo que sea".

Preguntada por Sindy sobre si recibo mucho hate por la polémica Osona ha dicho que "cuando se interpela a una persona se manda comunidad pero la verdad es que me sentí súper arropada. Con un millón de seguidores al final nunca va a llover a gusto de todos pero la gran mayoría de la gente me dio mucho apoyo y mucho cariño".

Por último la influencer madrieña quiso zanjar el tema explicando que no le ha venido nada dado por tener ningún apellido: "Yo las cosas que tengo ahora no son precisamente porque me hayan caído del cielo" y aclara que "Si tú tienes la suerte de tener un padre que te puede ayudar o lo que sea pues aprovéchala".

"No tengo nada en contra de nadie sólo que cuando alguien insinúa que una no ha luchado o no ha trabajado pues precisamente en mi caso no ha sido así", sentencia Osona.