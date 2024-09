Nil Ojeda pide disculpas tras su polémico reto en la playa: ''Fue una imprudencia''

El pasado mes de julio, el popular streamer y creador de contenido Nil Ojeda se vio envuelto en una controversia tras un incidente ocurrido en una playa de Alicante, provocado por una campaña publicitaria de su marca MilfShakes. El reto, que consistía en fingir ahogamientos en la arena para ganar productos de la marca, generó un caos que llegó a poner en peligro la seguridad en la playa, según denunció el Ayuntamiento de Alicante.

La situación se salió de control cuando algunos participantes, aparentemente malinterpretando las instrucciones, simularon ahogamientos dentro del agua, lo que llevó a los socorristas a intervenir en varias ocasiones sin necesidad real. Este malentendido no solo puso en jaque los recursos de emergencia de la playa, sino que también provocó una ola de críticas hacia Nil Ojeda y su empresa.

Tras varias semanas de silencio, Ojeda ha reaparecido en sus redes sociales para pedir disculpas por lo ocurrido. En un video dirigido a sus seguidores, el streamer reconoció la gravedad de los hechos y asumió la responsabilidad: ''Fue una imprudencia por mi parte y por la de MilfShakes. Nunca imaginamos que esto podría generar una situación tan alarmante''.

Ojeda también quiso aclarar el objetivo original de la campaña, explicando que el reto estaba diseñado para realizarse en la arena y no en el agua. ''Es cierto que no previmos el impacto que podría tener, y esto es algo que no volverá a suceder'', afirmó, dirigiendo sus disculpas especialmente a los socorristas que se vieron afectados por el caos generado. El creador de contenido también insinuó que algunos medios de comunicación no han tratado el tema de forma justa, aunque dejó entrever que en el futuro hablará más al respecto: ''Algún día hablaré de las cosas que se han comentado en las televisiones'', señaló Ojeda. Veremos qué ocurre alrededor de este caso que, últimamente, ha dado mucho de qué hablar.