Nissaxter critica a los ilustradores que están en contra la inteligencia artificial: "Los que se quejan hacen dibujos de mierda"

Nissaxter, conocida por no tener pelos en la lengua, ha vuelto a encender las redes con una opinión que no ha dejado indiferente a nadie. Esta vez, el debate gira en torno al uso de la inteligencia artificial en la creación de ilustraciones, una práctica cada vez más habitual… y cada vez más criticada.

Durante uno de sus directos, la creadora de contenido comentó que había utilizado una herramienta de IA para crear un dibujo con estilo Disney como regalo para sus padres, y no dudó en justificar su elección: "Si me lo puedes hacer gratis con IA, ¿por qué pagar 500 dólares a un artista que ni siquiera me convence?". Esa fue solo una de las frases que desataron la tormenta.

Lejos de quedarse ahí, Nissaxter fue más allá y cargó contra quienes se oponen al uso de la IA: "La mayoría de los que se quejan hacen dibujos de mierda y los cobran carísimo". Para ella, el arte está evolucionando y los artistas que no sepan adaptarse se quedarán atrás. Comparó la situación con los inicios del arte digital, cuando también hubo reticencias al cambio.

Las palabras no tardaron en recibir una oleada de críticas. Una de las respuestas más contundentes vino de la ilustradora Rouz Vega, que acusó a la streamer de ignorancia y falta de respeto hacia el esfuerzo artístico. Nissaxter respondió con ironía y un nuevo ataque: "Ese resentimiento disfrazado de superioridad casi parece personalidad".

El cruce ha dejado claro que la tensión entre creadores de contenido y artistas visuales no ha hecho más que crecer, especialmente en un momento en el que la IA está redefiniendo la forma en que se crea, consume y valora el arte, con lo bueno y, sobre todo, con lo malo que esto conlleva. Más respeto a los ilustradores, por favor.