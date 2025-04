AuronPlay se sincera y reflexiona sobre su futuro: "Quiero reinventarme, pero no me voy"

Raúl Álvarez, conocido como AuronPlay, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante, ha hablado abiertamente sobre su presente y futuro profesional en uno de sus últimos directos. Sin dramas ni despedidas, Auron aclaró que no está pensando en dejar los directos, pero sí en dar un giro a su carrera.

"Llevo trece o catorce años en internet y, sinceramente, me apetece reinventarme", explicó. Aunque aseguró seguir motivado y con ganas de crear, también reconoció la necesidad de explorar nuevas ideas: "Tengo la suerte de poder parar y decidir con calma qué quiero hacer". El streamer dejó claro que no se trata de un adiós, sino de una transición: "No me retiro, ni mucho menos. Me vais a seguir viendo hasta en la sopa". Entre las posibles nuevas vías que baraja, mencionó la idea de lanzar un podcast, aunque no confirmó nada por el momento.

Esta etapa de dudas no es nueva para él. Recordó que ya vivió algo similar durante su época como youtuber, antes de dar el salto a Twitch, lo que le devolvió la ilusión por crear contenido. "Me pasó lo mismo en YouTube, hasta que descubrí los streams y volví a motivarme", confesó.

AuronPlay sigue siendo uno de los nombres clave del entretenimiento online. Su comunidad, que lo acompaña desde hace más de una década, ha recibido sus palabras con comprensión y apoyo. "No os vais a librar de este viejo", bromeó, dejando claro que, aunque el formato pueda cambiar, va a seguir vinculado a la creación de contenido. Así pues, el creador catalán encara una nueva etapa con madurez, experiencia y el mismo objetivo de siempre: seguir conectando con millones de personas a través de internet.