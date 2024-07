Nissaxter habla de lo poco rentable que es pelear en la Velada: "Con lo que me pagan, cubro gastos; y a lo mejor, ni eso"

La Velada del Año es un evento que se supera en cada edición; al menos, en lo que a audiencias se refiere. Mueve una gran cantidad de dinero y genera trabajo para muchísimas personas, pero es probable que los participantes que pelean en ella sean quienes más dinero reciban, junto a los artistas que actúan en la gala e Ibai. La transparencia de la organización con este tipo de datos ha llevado a que muchos seguidores del formato critiquen a los participantes por, supuestamente, hacer lo que hacen solo por dinero. Nissaxter se ha encargado de responder con contundencia a estas críticas.

Los participantes de la Velada del Año son, la mayoría de las veces, personas que no han boxeado hasta el momento, y que no se dedican a ese deporte como una de sus aficiones. Por tanto, todos los gastos que supone el entrenamiento de los meses previos a su combate son un dinero invertido plenamente en el evento. Pagar a un entrenador personal con una dedicación casi diaria y adherirse a un plan nutricional pensado para mejorar el rendimiento no es algo barato, y son los propios participantes quienes tienen que realizar esa inversión.

En conclusión, si alguien sale ganando dinero de toda esa experiencia, probablemente se deba a que ha invertido poco en su preparación física. Y aunque gane algunos miles de euros, si se suman todas las horas dedicadas a la preparación, las cuentas siguen sin cuadrar. El verdadero beneficio de participar en la Velada está en la exposición que se consigue a través de ella, y en la enorme cantidad de contenido que los creadores pueden publicar en los meses previos al combate. ¡Y aun con todo ello, siguen mereciendo un respeto mayor que el que han demostrado esas críticas que han surgido en los últimos días!