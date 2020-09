¿Una noche en la mansión de 'El príncipe de Bel Air' por 25 euros? Sí, es posible

Si al escuchar la palabra 'Filadelfia' lo primero que piensas es en la serie de 'El príncipe de Bel Air' y no en la crema de queso típica de esta ciudad, eso quiere decir que eres muy pero que muy fan de Will Smith y compañía.

Con motivo del 30 aniversario de la serie, el actor ha decidido convertirse en host de Airbnb y ha puesto a disponibilidad de los fans la incónica mansión de Bel Air a la que llega para que sus tíos lo pongan a raya y que, spoiler, termina comprando Donald Trump.

Durante una noche podrás dormir en la lujosa habitación de Will decorada con grafitties, camisetas y deportivas de baloncesto y guiños al 'Black Lives Matter'. Pero no te pienses que este es un capricho muy caro, sólo cuesta 30 dólares, lo que serían unos 25 euros. La mansión estará sólo disponible por un tiempo limitado: del 2 al 14 de octubre.

Imagínate bailando como Carlton o escuchando música y moviendo el pelo como Ashley. 'El príncipe de Bel Aire' se ha convertido en todo un símbolo pop y con la fiebre de la nostalgia ya están preparando su reencuentro en HBO Max y hasta se están planteando realizar un reboot en versión dramática.

Espera un momento, deja de mirar los vuelos disponibles a L.A. Sentimos haberte puesto los dientes largos pero te recordamos que el mundo se encuentra viviendo una pandemia, por lo que en Airbnb han sido muy estrictos con las restricciones.

Debido a la COVID-19 sólo pueden reservar las personas residentes en Los Ángeles. Para evitar macrofiestas como las de lo tiktokers en otras mansiones de Hollywood Hills, solo pueden reservarla dos personas convivientes. Y, además, sólo se puede acceder a un ala de la mansión. Eso sí, con acceso a la piscina para tomar el sol en las tumbonas de lujo y poder degustar un bisctec de queso de Filadelfia. Aunque no esperes que te lo sirva Geoffrey.

Pero no te preocupes, si te has quedado con ganas de celebrar el 30 aniversario de 'El príncipe de Bel Air', podrás disfrutar de una experiencia online el 1 de octubre con Dj Jazzy Jeff (el mejor amigo de Will) que enseñará a los invitados a rapear y escuchar juntos música en vinilo desde su estudio.