Temazo a la vista y es Normani la protagonista. Si el nombre no te suena, basta con que veas el videoclip de 'Motivation', el tema que acaba de sacar, para que no olvides nunca su nombre y la mujer que se esconde tras él.

Ella es una de las ex integrantes de Fifth Harmony, el grupo de chicas que debutó en 2012 tras concursar la segunda temporada de X Factor y ocupar el tercer puesto. El grupo lo formaban Camila Cabello, Dinah Jane, Lauren Jauregui, Ally Brooke y Normani Kordei. Aunque Camila Cabello dejó el grupo en 2016, el resto de chicas siguieron juntas hasta que 2018 decidieron separarse para así cada una dedicarse a su carrera musical en solitario.

'Motivation' es una canción muy optimista y desde luego motivadora, como dice el mismo título. La voz arrebatadora de Normani no es lo único guay del tema. Tiene una manera de moverse im-presionante. Las coreografías del videoclip dejan a quien lo vea con la boca abierta y es que desde el minuto 0 hasta que termina, no para de bailar. Una bomba de relojería que baila por las calles de un barrio alejado de la ciudad de Los Ángeles, acompañada de amigas y amigos. Se nota en el ambiente que hay mucha vida en las calles de ese barrio, y que podría ser un día cualquiera para los chavales que aparecen en el videoclip, de no ser por las increíbles y bien preparadas coreografías que se marcan. Cuando le des play, no podrás dejar de mirarlo. Esta es la nueva joya que ha llegado al mundo, enjoy!

Es su primer sencillo en solitario. Hasta ahora ha estado triunfando haciendo temas y demostrando su talento, pero siempre en colaboración con artistas que están en lo más alto, tales como Sam Smith o Calvin Harris.

La cantante, días previos al día de estreno, anunciaba en las redes la esperada fecha en que lanzaría el temazo (a las 6 de la madrugada del 16 de agosto, hora española), y el videoclip, a pocas horas de haber salido a la luz, ya acumulaba más de medio millón de visitas en Youtube. En él se nota la evidente fascinación que siente por la estética y la onda de principios del 2000. Además para ella, Beyoncé es su gran referente. De hecho, hay una escena en el vídeo que aparece bailando súper sensual, como Beyoncé en ‘Crazy in Love’.

Ha contado con su gran amiga, Ariana Grande, que según afirma, le ayudó a componer la canción. Y esta no ha tardado en apoyarla a través de sus perfiles en las redes y mandarle mensajes de amor y felicitaciones. Parece que esto sólo es el comienzo de lo que se avecina con Normani, y que se trae entre manos grandes sorpresas, pues se prevé un futuro álbum. De hecho, ella fue quien abrió los conciertos de la primera etapa de ‘Sweetener World Tour’, la última gira de Ariana Grande, que comenzó el pasado marzo. Y se espera un nuevo tema conjunto, pues Normani ha mostrado un pequeño adelanto a través de las redes sociales.

"Son casi las seis de la mañana aquí donde estoy y me duelen las mejillas de sonreír, mirando un millón de veces el tema. Disfruta de este momento especial. Mi corazón está tan contento por ti".

#Motivation ha sido trending topic, y estas son algunas de las reacciones de la gente en Twitter, que están flipando.

"Normani puede literalmente hacer cualquier cosa. Twerking subida a una valla".

