¿Nuevo músico en el mundillo streamer? Xokas anuncia su vuelta al rap

Xokas, uno de los creadores de contenido más grandes de nuestro país en la actualidad, ha anunciado recientemente su decisión de aventurarse en la música. En una reciente transmisión, el streamer gallego compartió su deseo de regresar al rap, afirmando que este proyecto no tiene fines lucrativos, sino que representa una oportunidad para explorar una pasión que ha alimentado desde joven. "No voy a hacer esto por dinero ni con la intención de dar conciertos, simplemente es algo que me encanta y que siempre quise intentar", destacó Xokas.

El rap noventero será el estilo que definirá su trabajo musical, un género que ha influido en su vida y que, según él, lo conecta con sus raíces. "Voy a hacer rap noventero", declaró, dejando clara su intención de rendir homenaje a un estilo que ha marcado a toda una generación. Además, su amor por el rap se evidencia en la música que escuchó durante su juventud y en sus interacciones con artistas del panorama nacional.

De hecho, en YouTube podemos encontrar aún algunas canciones que Xokas grabó en su juventud. Además, hace un tiempo también tuvo la idea de tener un podcast sobre rap que solo contó con un episodio, donde entrevistó a Hijos de la Ruina, el grupo compuesto por Recycled J, Natos y Waor. Su afición por el género no solo se limita a la escucha; también ha participado en eventos, como un concierto de Hablando En Plata Squad, una de los grupos de rap más míticos del panorama nacional y uno de los favoritos de Xokas.

Durante su reacción al disco de Los Diozes, de IlloJuan y SpokSponha, fue Xokas reveló su anhelo por volver a rapear, afirmando que quiere lanzar nuevas canciones que reflejen su estilo e influencias. La comunidad de seguidores del streamer ha reaccionado con entusiasmo ante esta noticia, cuestionándose qué rumbo tomará su música y si logrará capturar la esencia del rap que tanto admira.