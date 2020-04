Cualquier tiempo pasado siempre parece mejor. Y más ahora que nos encontramos en mitad de una pandemia que nos tiene paralizados. Con más tiempo para estar en casa y darle vueltas a la cabeza, es normal que nos pongamos a pensar en viejas amistades y momentos que hemos vivido, además de en todo lo que vamos a hacer una vez que se termine la cuarentena.

Esto es lo que le ha pasado precisamente a los chicos de One Direction. Según comentó Liam Payne en exclusiva al diario The Sun, tanto él como el resto de miembros del grupo se han puesto en contacto y llevan varias semanas hablando de su etapa como ídolos adolescentes.

Un acercamiento importante en un fecha señalada, ya que este año se celebra el décimo aniversario de la formación de la banda compuesta por Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Harry Styles, el miembro que más trayectoria ha tenido después de 1D.

Además, los indicios apuntan a que este comeback contaría también con la presencia de Zayn Malik. El cantante de ‘Dusk Till Dawn’ abandonó la boyband en el 2015 en mitad de una gira mundial.

La cuenta oficial de One Direction en Twitter no tiene actividad desde julio de 2018, cuando celebraron su octavo aniversario. Sin embargo, los directioners han podido observar que se ha creado una lista con el nombre de ‘One Direction Day VIPs’, que aunque no tiene todavía ningún miembro ya cuenta con más de 72.000 seguidores. Además, hay otras listas que hacen pensar en que Zayn Malik formaría parte de este regreso especial, ya que estas listas de Twitter lo incluyen como miembro del grupo.

Los fans de One Direction no pueden aguantarse más las ganas de volver a ver a sus ídolos juntos. Por este motivo, para amenizar la espera, han creado una radio en streaming que emite única y exclusivamente canciones de la discografía del grupo británico como ‘What makes you beautiful’, ‘Story of my life’, ‘Best song ever’ y otros de sus grandes éxitos.