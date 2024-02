Óscar Font habla de la superficialidad de la vida influencer en Madrid: "Hay tres personas en las que puedes confiar"

Hace ya muchos años que se empezó a desmitificar la vida de los influencers, pero eso no significa que se hayan acabado las acciones pensadas para lucirse en redes. Son muchos los creadores de contenido que celebran grandes eventos con los invitados más destacados del sector para conseguir tener su gran momento, y los cumpleaños son la excusa perfecta para preparar algo así. Ahora, el tiktoker Óscar Font ha querido aprovechar que era la noche previa a su cumpleaños para compartir con sus seguidores una reflexión que ha sido enormemente aplaudida en la plataforma.

Aunque este influencer es originario de Barcelona, hace ya un tiempo que se mudó a Madrid para poder centrarse en su actividad profesional, y eso ha significado que se aleje de la mayoría de personas que son cercanas a él. A pesar de que tiene a unos pocos amigos cercanos en la ciudad, parte de su reflexión se ha centrado en la poca confianza que existe entre influencers, ya que la mayoría de ellos apenas han hablado en un par de ocasiones los unos con los otros.

Su objetivo con este vídeo era que sus seguidores dejasen de idealizar la vida de los creadores de contenido, ya que en sus redes no se cansan de mostrar lo bien que se lo pasan en los grandes eventos que organizan, por ejemplo, para celebrar sus cumpleaños, que suelen contar con decenas o incluso más de cien invitados. Es probable que la mayoría de las personas que se encuentran en esas fiestas no tengan ningún tipo de confianza con el cumpleañero en cuestión, así que es importante, en palabras del propio Óscar Font, no compararse, ya que es todo una fachada. ¡A veces las celebraciones más sencillas están mucho más llenas de cariño que las fiestas espectaculares!