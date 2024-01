¿Por qué los influencers son los únicos jóvenes que pueden ser propietarios de una vivienda digna?

La edad a la que las personas se convierten en propietarias de una vivienda se ha retrasado mucho con el paso de las décadas. Los jóvenes de hoy en día tienen muchos problemas para conseguir una casa en propiedad antes de los 35 años, pero sus padres la tuvieron sin problemas antes de los 30, y sus abuelos daban por hecho que tendrían una antes de los 25. Los creadores de contenido son unos de los pocos jóvenes que consiguen tener una vivienda en propiedad cuando apenas acaban de estrenar la veintena, y un post reciente de Nil Ojeda al respecto ha llevado a que se produzca una discusión viral sobre esta triste realidad.

Aunque no se puede negar que los sueldos actuales de una persona que lleva menos de diez años trabajando son totalmente incompatibles con la compra de una vivienda, hay varios cambios en la forma de concebir los planes de vida que han influido en el retraso de la independización de los jóvenes. Actualmente, la mayoría de las personas quiere ser propietaria en solitario, algo que no ocurría jamás en las generaciones anteriores. Se aspira a vivir por cuenta propia y a no tener hijos, y la mayor parte de las viviendas que se construyen están pensadas para ser habitadas por familias (y son, por tanto, muy caras para una persona que quiera vivir sola). Además, se ha retrasado mucho la edad de incorporación al mercado laboral, ya que la mayoría de los jóvenes se decanta por realizar estudios superiores, y no por entrar en los puestos de trabajo "de oficio" (que, muchas veces, son bastante más lucrativos que los puestos que requieren una formación superior).

Con una realidad como esta, no es de extrañar que los únicos veinteañeros con casa propia sean influencers, youtubers o futbolistas: nadie más que ellos tiene un pico de ingresos lo suficientemente grande como para pagar el elevado coste de una vivienda antes de cumplir los 25. Cuestionar si merecen o no esa casa en propiedad es un ejercicio inútil, ya que son casos concretos muy poco habituales. Tal vez sea mejor poner el foco en por qué los jóvenes desean tanto un estilo de vida que trae, como consecuencia a largo plazo, la precariedad asegurada.