El pastizal que Ibai ofreció a Nil Ojeda para callar las críticas: "Tenía que haber dicho que sí"

El experimento de Ibai Llanos en su canal de Twitch durante el pasado finde fue un exitazo. Se llamaba 'El Último en Pie', estaba muy inspirado en los desafíos millonarios que hace MrBeast (como no tenían problema en admitir) y estuvo muy entretenido, al menos durante los primeros compases.

Era entonces cuando los espectadores más fácil tenían lo de interpretar las reglas, algo que se complicó mientras se llegaba al final. Supuestamente, había que estar de puntillas en un cuadrado dibujado en el suelo, sin tocar los bordes, y un tuitero desencadenó una tormenta al percatarse de que Abby perdió al pisarlo.

Las explicaciones del organizador y buenas críticas de muchos influencers no impidieron que se desatara un torbellino de indignación, donde se veía a Nil Ojeda como injusto perdedor. "Se nos ha ido de las manos las decisiones del chat. A la siguiente decidimos un final y si a alguien le parece injusto intentamos mejorar para la siguiente", tuiteó Ibai, y la cosa siguió dándole vueltas en la cabeza.

"No sé si es un farol", contaba Ojeda en su último directo, "pero Ibai me habló ayer a las 3 de la mañana y me dijo lo siguiente: 'Hola Nilson, estoy viendo mucha mierda en Twitter y me sabe mal. Al final lo hago para que acabéis todos contentos, si quieres también te pago los 30.000, no me importa, en serio'. Me partí el culo y le puse que no le iba a pedir 30.000 euros, bro, hablamos un poco más y nos fuimos a dormir".

La propuesta también dejó residuo en la cabeza del madrileño, quien se preguntaba qué habría pasado en caso de proceder de diferente manera. "Ojalá haber respondido 'OK, bro', le pongo el número de cuenta y espero el Bizum. Igual sí me los hubiera pagado pero no me hablaría nunca más".

Nil se sumó a la confusión tuitera, y aunque conforme con el resultado, reflexionó sobre las normas. "Tenían tan poco claro cómo era la prueba final, que si yo les pido cambiar me lo dan, porque no había ninguna regla". ¿Y cómo hubiera solucionado el dilema final? "Yo hubiese preferido una moneda al aire".