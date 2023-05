Paula Gonu denuncia los comentarios machistas del conductor que la llevaba: "Con lo de la puntita, vomito"

El acoso callejero que enfrentan las mujeres sigue tan presente en la sociedad que, pese a las constantes quejas que se han expresado para erradicarlo, parece que hay hombres que no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Los comentarios y opiniones no deseados que reciben las mujeres solo por existir pueden llegar a incomodar en gran medida y, por mucho que algunas personas consideren que recibir comentarios desagradables no es tan habitual, la realidad es que sí que lo es.

Este tipo de situaciones ocurren más habitualmente de lo que muchos pueden llegar a pensar y un ejemplo de ello es el reciente TikTok que Paula Gonu ha subido en su perfil. En este caso, la influencer empezó a sufrir comentarios desagradables por parte del conductor que la estaba llevando y, frente a esta situación, optó por grabar la conversación para denunciar en redes este tipo de actitudes.

El conductor muestra ante ella su descontento por el hecho de que haya mujeres que opten por no llevar sujetador en su día a día y, tras declarar que ella nunca ha llevado, le responde con el comentario de "Así vas más cómoda, ¿verdad? Dejándolas al aire". Pero, no contento con esto, el hombre decide hacer hincapié en que, al no llevar sujetador, hay ocasiones en las que "se ve la puntita" del pezón, a modo de crítica.

Frente a esta situación, Paula Gonu ha confesado que, pese a que en el vídeo se la escucha reír, esto no es porque estuviera disfrutando de la conversación, sino todo lo contrario: se reía por los nervios. Esto es algo con lo que muchas mujeres pueden sentirse identificadas ya que, tristemente, se trata de una situación que muchas han tenido que afrontar en más de una ocasión.

Ante este TikTok, sus seguidoras han mostrado el asco que han sentido al escuchar la conversación, motivo por el que hay personas que se sorprenden por el aguante que ha tenido Paula Gonu para responder al conductor. Tristemente esta es una realidad a la que muchas mujeres se enfrentan día a día, por lo que ojalá, en un futuro cercano, las mujeres puedan dejar de verse obligadas a aguantar este tipo de opiniones no deseadas respecto a las decisiones que toman sobre su cuerpo.