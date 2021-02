Paula Gonu: "Prefiero tener haters siendo como soy a tenerlos haciendo un papel"

Que alguien como Paula Gonu dé una entrevista puede parecer redundante, ya que suele contar absolutamente todo lo que pasa por la cabeza en sus stories. Su ritmo de publicaciones es tal que es dificilísimo estar al día de sus novedades: un parpadeo y te lo pierdes.

Sin embargo, cuando tiene delante a alguien tan veterano como Outconsumer, la perspectiva y los temas a tocar son otros. Quizá por eso la eligieron como invitada para Out of the Box, el stream que presenta el youtuber para Esportmaniacos.

Los anteriores invitados fueron Illojuan, Ángel Martín, Ibai y Alvaro845, lo que da una idea de lo importante que sigue siendo la catalana dentro del panorama influencer. Aunque en 2020 prácticamente se despidió de YouTube, asegura haber "cambiado mucho como persona" desde que empezó, y notar también los cambios de su audiencia.

"He crecido al lado de mis seguidores, y estoy mucho más tranquila y feliz que cuando empecé", asegura añadiendo que su red social favorita es Instagram. Es "la que mejor se adapta" a su manera de hacer contenido, y desde luego le saca partido.

"Comencé obligándome a subir contenido, y aunque podía haber sido mi hobby, me lo tomé lo suficientemente en serio como para ser una privilegiada y trabajar de lo que me gusta". Su discurso está alejado del de "mentalidad de tiburón" que hizo viral ayer MissAndie, pero su ambición sí es similar.

"He tenido que frenar en lo que comparto y lo que no", confiesa, insinuando que alguna vez ha hablado más de la cuenta. Se agobia un pelín cuando le mencionan su resbalón con el tema del coronavirus, pero prefiere "tener haters siendo como soy a tenerlos haciendo un papel". 100% Persona Guapa.

No tiene problema en contar que "en Twitch cobro -al mes- menos que por un vídeo en YouTube", compensándolo con ser "más feliz". De hecho, la plataforma de Google le generaba una ansiedad que le "quitó las ganas de editar y subir más contenido allí".

Durante casi una hora cuenta cómo se ha enfrentado a la intromisión en la intimidad, a decirle a sus padres que dejaba su trabajo para hacerse influencer, y hasta para despedirse con una reflexión: "aprovechemos al máximo esta vida, que se supone que solo nos van a dar una". Una biografía condensada en una entrevista, por si no te da tiempo a seguir todas las stories que sube a Instagram.