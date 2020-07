A horas de su concierto en Canarias, en el festival ‘Canarias Baila’ y a un día de comenzar el Sónar de Barcelona, en el que también actúa el artista, Bad Bunny se encuentra en Puerto Rico, protestando en la calle contra el gobernador Ricardo Roselló debido a la situación política que está viviendo dicho país y unos mensajes del dirigente sobre otros políticos que se caracterizan por ser homófobos y misógenos.

Aunque por el momento no se ha cancelado ningún concierto, Bad Bunny ha interrumpido su gira por Europa para sumarse a la protesta de su país. Sus próximos conciertos más cercanos son en España y es que uno es esta misma noche, jueves 18, según lo previsto en el cartel de 'Canarias Baila' y en dos días, el sábado 20, en el famoso festival, el Sónar en Barcelona.

El reggaetón, el mundo en el que se mueve el reconocido cantante Bad Bunny, ha sido y es criticado continuamente. Debido al contenido tachado de sexista y simplista de sus letras ha despertado críticas de todos tipos: desde campañas contra el reggaetón que han pedido prohibir dicho género, hasta intento de estudios para relacionar la inteligencia con el tipo de música escuchado. Pero, Bad Bunny ha demostrado que la gente del mundo del reggaetón va más allá de conciertos, coches de lujo y mujeres.

Además de numerosos twets en su cuenta @sanbenito, el cantante ha dejado en su Instagram dos videos de 10 minutos cada uno, con un total entre los dos de casi 6 millones de reproducciones y 17000 comentarios, cifra que continua subiendo.

El cantante declara que: “esto no se trata de los revolucionarios, ya no se trata de tal, se trata de todos los puertorriqueños”. Y, a pesar de que mucha gente piensa que Bad Bunny no vive en su país de origen, este declara: “Para quien no lo sabe, yo vivo en Puerto Rico… lo que pase en Puerto Rico me afecta, mi familia vive en Puerto Rico, mis amigos, gente que conozco vive en Puerto Rico y yo voy a vivir en Puerto Rico hasta el día que me muera”. Bad Bunny se muestra así implicado en la causa: “yo no me voy a dejar, ¿tú te vas a dejar? No nos vamos a dejar, se acabó… tú podías con los abuelitos, no los voy a criticar porque eran otros tiempos, son víctimas del sistema, los de ahora no mi rey (dirigiéndose al gobernador)”.

Nadie podía imaginar, cuando surgió el reggaetón en los años setenta, primero en Panamá y luego en Puerto Rico, que llegaría a ser uno de los géneros más populares del mundo, pero, menos aún que en la actualidad, de un género tan criticado y tachado de gente simplista, surgirían compromisos con la política y el pueblo como la que ahora ha demostrado Bad Bunny. A pesar de que el año pasado Bad Bunny se comprometió con la causa feminista y sacó una canción titulada “Solo de Mi”, una canción que denuncia la violencia de género y habla del respeto a la mujer, que suscitó tanto aplausos como, de nuevo, críticas.