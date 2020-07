Cuando se trata de las críticas que tienen que recibir, los famosos tienen que armarse de paciencia porque a cada paso que dan, los haters se frotan las manos. Las opciones para hacerlo son de lo más variado. La última diana de la polémica ha sido Pilar Rubio y un tatuaje dedicado a su hijo Alejandro mezclado con el logo de Aerosmith.

Ha sido publicar una foto del dibujo y las críticas se ha multiplicado desde el: ?no es manera de rendir homenaje?, hasta el ?eres de lo más hortera?. Vamos, que han puesto a la cantante de vuelta y media.

Admiradores (y no tan admiradores) de la cantante han hablado y dictado sentencia de su tatuaje, pero si este les parece criticable, ¿qué opinarán sobre los que te vamos a enseñar a continuación? Porque a todos, famosos y no famosos, se nos puede ir de las manos un tatuaje y puede acabar siendo el más horrible del mundo. Estos son los peores que hemos encontrado en la piel de las celebrities.

Johnny Deep

Advertencia general para la vida: nunca te tatúes el nombre (ni la cara) de tu pareja, por muy bien que vayan las cosas. Parece que Johnny Deep no aprendió con su primera mujer, Winona Ryder, (la actriz que interpreta a Joyce en Stranger Things) y volvió a repetir la hazaña con la segunda, Amber Heard.

¿Cuál fue el resultado? En el primer caso se tatuó un Winona Forever que acabó en Wino Forever (borracho para siempre).

En el segundo, se tapó una imagen de la silueta de Amber con un rectángulo negro y cambio las letras SLIM (delgada), que hacían referencia a cómo la llamaba cuando estaban juntos, por SLUM (escoria). Ay, Johnny?

Miley Cyrus y Kesha

Puestos a hacerse tatuajes que dan que hablar, Miley y Kesha son de las famosas que han querido tatuarse el interior del labio. Si ya esto te hace llevarte las manos a la cabeza, espérate a saber lo que se hicieron: la primera el icono del gato llorando de Whatsapp y la segunda un SUCK IT (¡Chúpalo!).

Justin Bieber

El cantante ha afirmado que su cuerpo es un lienzo y ha querido rellenarlo como tal. Aunque, como en todo, hay cuadros que quedan mejor que otros. Más de 100 horas ha invertido Justin en tatuarse todo el cuerpo mezclando un león, un oso, algunas frases, una cara de Dios, ojos, alas? Vamos, como cuando te pasas mezclando colores y, al final, te queda un color que no aciertas a saber cuál es.

Zac Efron

Abreviar en los tatuajes a veces puede ser feo y ese es el caso de Zac, que se quiso escribir para siempre la frase "You Only Live Once", que acabó siendo un YOLO. Pff? No podemos evitar que entre en nuestra clasificación.

Angelina Jolie

Podríamos recordar el tatuaje que Melanie Griffith se borró después de esa ruptura con Antonio Banderas, pero el caso es que Angelina tiene un tatuaje aún más llamativo que ese. Se trata de un encantamiento budista en toda la espalda, en escritura Khmer, lengua de Camboya. Ahí es na'?

Cheryl Cole

Mira que nos puede llegar a parecer bonita una rosa bien tatuada pero Cheryl se ha pasado uno, dos, tres o cuatro pueblos. Exactamente el número de rosas gigantes que se dibujo en el trasero y la parte baja de la espalda.

Si al final va a ser verdad que para gustos... los tatuajes ;-)