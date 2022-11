Piqué se sincera con Ibai: "Todo esto es un show"

En febrero se cumplirán dos años del primer encuentro público de Ibai Llanos y Gerard Piqué, y las cosas no podían haber cambiado más en las vidas de ambos. Mientras el vasco aterrizaba en una nueva etapa profesional ya sin el manto de G2 Esports, el barcelonista estaba en la cima de su deporte, asentado con su familia y con éxito en los negocios.

Si para Ibai su ascenso desde entonces ha sido imparable, y aquel encuentro fue la semilla de una prolífica relación con Piqué, el futbolista difícilmente se podía esperar una retirada casi forzosa del club de sus amores, un divorcio y diferentes líos en su faceta como empresario.

"Hacía tiempo que no hablaba y ya tenía ganas", le contaba el defensa en la retransmisión más vista en Twitch del miércoles con muchísima diferencia. Si unas 30.000 personas veían a Rubius jugar a God of War, cinco veces más estaban en el canal del de Bilbao.

Empezando fuerte, en una charla de hora y media aclaró que lo de retirarse lo tenía meditado desde hacía semanas: "Estuve a punto de decir se acabó unos cuantos partidos atrás. No por dolores, no voy de sensaciones y no sentía que era mi sitio. Al final no lo hice. Empezaron a caer lesionados y pensé que no podía dejar al equipo en ese momento. Me fijé el parón del Mundial como fecha límite".

Hay cosas que desde luego no va a echar de menos: "Todo esto es un show. Desde que entras por el parking del Camp Nou hasta que sales. Eres un actor del show. A la gente le gusta más lo que pasa fuera que dentro del campo". Habla, entre otras cosas, de cómo le criticaron por tener bastante actividad en su canal de Twitch, algo de lo que es totalmente consciente: "Parte de este show es que tienes que rendir como jugador".

Colega como es, Ibai no le preguntó por el tema de la camiseta de Shakira que van a lucir sus ahora excompañeros del Barça, y se limitó a hablar sobre su último día como jugador en el Camp Nou: "La despedida, y se lo he dicho a mi gente, no le daba la importancia que tenía porque lo agradezco. Porque ves lo que la gente te aprecia. No me gusta despedirme, y también considero que no es una despedida".

Lo de que no es un adiós definitivo lo dice porque no descarta presentar candidatura para dirigir el club de su vida: "En algún momento seguro que me apetecerá. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Tengo ganas de hacer otras cosas, tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana jugando me permitirá centrarme". ¿Y a qué se refiere con eso?

Pues esta misma tarde tiene un anuncio conjunto con Iker Casillas, rival pero también colega, otro de los que hacen ruido en redes incluso (o sobre todo) después de haber colgado las botas. ¿Se viene algún tipo de competición nueva, streams de partidos del mundial en Twitch o cosas similares? Hoy saldremos de dudas.

Nos quedamos con dos reflexiones finales: "me lo he pasado bomba y espero seguir viviendo de esta manera" por un lado, y la de "al 99% no jugaré en el Andorra", club del que es propietario y al que molaría un puñao ver sus gradas llenas de streamers. Tiempo al tiempo.