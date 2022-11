Piqué dice adiós con un audio de Auronplay y no tendrá que vestir la 'camiseta de Shakira'

El complicado momento profesional de Gerard Piqué y su retirada ha pillado a pocos por sorpresa. Ibai no se escabullía cuando le preguntaban por su socio y cómo afrontaría este verse relegado al banquillo: "Va a hacer 36 años en febrero, respeta mucho su equipo y es la primera vez en su carrera que es suplente por el puesto. Luego dirán que yo retiro a Piqué, pero me baso en lo que dijo en 2020, que si no era útil para el Barça se iba a ir".

Dicho y hecho, la tarde del jueves el 3 azulgrana fue dueño y señor de las tendencias en todas las redes sociales. "El niño que fui ha cumplido sus sueños y es hora de cerrar el círculo. Este sábado, será mi último partido en el Camp Nou", dice la voz en off grabada por el central, pero justo antes de oír su voz hay otra que también es muy popular sonando...

"¿Pues no van y ponen un audio mío diciendo 'Piqué out' en el vídeo de despedida?", decía un ilustre barcelonista como Auronplay. El de Badalona cierra el recopilatorio de opiniones contrarias a Gerard, donde se oye a periodistas y declaraciones variadas, pero nunca hubiéramos imaginado que el streamer namber güán del mundo iba a hacer un also starring en un momento crucial del F.C. Barcelona.

Cabe recordar que Auron ha tenido sus más y sus menos con el club, como cuando le llegó una denuncia por llamar menospreciar a Bartomeu, anterior presidente de la entidad. "Nobita vamos a por ti" dijo allá por 2019, y firmaron la paz en una divertida foto en la que se ve al entonces youtuber darle una figura del prota de Doraemon.

Cachondadas aparte, hay que subrayar la teoría más loca que hemos oído en las últimas horas y es cómo Shakira podría haber echado indirectamente a Piqué del Barça. Resulta que el equipo de fútbol tiene un acuerdo con Spotify (el estadio de hecho se llama oficialmente Spotify Camp Nou), y en el mismo incluyen una cláusula por la que los jugadores tienen que lucir en sus camisetas el nombre del artista más popular del momento en la plataforma musical. Adivina qué cantante colombiana tiene el honor en los próximos días...

Con casi dos años de contrato todavía por delante, es curioso que el momento de la retirada sea precisamente este, en mitad de temporada y con posibilidades de redimirse sobre el campo, dan credibilidad a esa teoría. Y en Twitter encanta el salseo, así que muchos ya la dan por buena.

Ibai no ha dejado la oportunidad de mandar unas buenas palabras a su socio: "Creo que está bien darle una buena despedida". Quién sabe, lo mismo están ya tramando algo juntos...