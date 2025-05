Plex responde a las críticas sobre su nueva Vuelta al Mundo: "Cada viaje es distinto, y esa es la gracia"

Plex ha salido al paso de las críticas que ha recibido la tercera entrega de su ya emblemática Vuelta al Mundo en 80 Días, una de las series más populares de su canal. En su último vídeo, el creador ha querido responder con serenidad a quienes aseguran que esta nueva edición no está a la altura de las anteriores, especialmente de la primera, que muchos siguen considerando "la mejor".

"A veces es muy normal que sintáis un especial cariño sobre todo a la primera, pero es por culpa de la nostalgia", explicó. "La nostalgia, muchas veces, te hace recordar las cosas solo con lo bueno. Es como cuando piensas en tu infancia o en el colegio", continuó.

Con estas palabras, Plex ha querido recordar a sus seguidores que cada etapa tiene su esencia y que las comparaciones no siempre son justas. "Todo cambia y hay cosas que, de repente, ya no te llaman la atención y te llaman más la atención otras", añadió. "No es que sea mejor o peor, es que, simplemente, es diferente", dijo.

Frente a las expectativas que suelen acompañar a cada nueva temporada, el youtuber ha defendido la evolución de su contenido y ha subrayado que cada Vuelta al Mundo ha respondido a un momento distinto en su vida y en la del equipo que lo acompaña: "Yo creo que cada Vuelta al Mundo ha sido la mejor en lo que tenía que ser cada una".

El creador también ha querido reivindicar la importancia de no repetir fórmulas: "Me mola que cada una haya sido distinta, porque pienso que esa es la gracia. No tendría sentido que todas fueran iguales". Con esto queda claro que Plex ha apostado por recordar que la autenticidad y la transformación siguen siendo sus principales motores creativos.