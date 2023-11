Preocupación por Ibai después de que haya tenido que ir de urgencias a un hospital de Corea del Sur

Aunque Ibai estaba especialmente ilusionado por poder viajar a Corea del Sur para disfrutar de las semifinales y la final de la World 2023 de League Of Legends de forma presencial, y cubrirla en directo, parece que esta aventura no está terminando del todo bien para él. Porque, tal y como ha compartido en sus stories de Instagram, ha tenido que ir de urgencias a un hospital de Corea del Sur porque se encuentra muy mal.

Pero, por lo que parece, esto no es algo que le haya dado de la noche a la mañana, sino que él mismo ha compartido que ya ha perdido la cuenta de los días que lleva haciendo streaming estando malo, algo que posiblemente haya provocado que empeore su condición. Por ello, confiesa que se encuentra especialmente "jodido" en estos momentos, por lo que no sabe qué le dirán los médicos. Aun así, por ahora no ha compartido qué es lo que le ocurre exactamente ni los síntomas que tiene, algo que ha provocado que sus seguidores empiecen a preocuparse por su salud.

Pese a que lo más seguro es que haya pillado una gripe o que se haya enfermado por tener cansancio acumulado, porque no ha dejado de trabajar desde que llegó al país asiático, parece que su comunidad no se quedará tranquila hasta que el propio streamer vuelva a hablar sobre su estado de salud. Aun así, por suerte parece que no se trata de nada grave, ya que el propio Ibai ha compartido que esta misma tarde volverá a abrir directo para cubrir la final de The Last Dance, en la que KOI jugará su primera final contra Heretics.

Sea como sea, por ahora toca desearle una pronta recuperación y esperar que, con la ayuda de los médicos y de la medicina que le hayan recetado, pronto vuelva a estar lleno de energía y pueda seguir disfrutando de este viaje por Corea del Sur.