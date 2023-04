Ibai explica por qué lo ingresaron en el hospital y lo mal que lo pasó

La reciente historia de Ibai en el hospital ha alarmado a muchos de sus seguidores, quienes han pensado quizás le había pasado algo grave. Pero, afortunadamente, este no es el caso, ya que el propio Ibai ha querido aclarar en la siguiente historia de Instagram el motivo por el que estaba allí: tenían que hacerle una punción lumbar, por lo que le han tenido que ingresar durante unas horas. Además, ha querido bromear un poco ante esta situación, de manera que ha pedido con insistencia que quería que le "saquen de aquí", ya que ya habían terminado con todo el procedimiento.

Lo cierto es que el streamer ya había hablado sobre esta citación médica en uno de sus directos de la semana pasada, motivo por el que había algunos de sus seguidores que ya imaginaban la razón por la que estaba en el hospital antes de que lo dijera. Aun así, Ibai ha querido aclararlo para que nadie se preocupara, y ha aprovechado una parte de su último directo para compartir lo mal que lo ha pasado mientras le hacían esta prueba. Según ha contado, él "pensaba que era algo sencillo", por lo que se ha sorprendido cuando le han dicho que tenía que ir al quirófano para hacerse la punción lumbar.

Además, ha compartido que ha sufrido mucho durante el procedimiento, ya que cuando le han empezado a sacar líquido se ha empezado a marear tanto que ha decidido pensar "en la alineación del Madrid y de Porcinos" para intentar distraerse. Pero, como era de esperar, esto no le ha servido de mucho, ya que ha llegado un punto en el que sentía que se iba. Aun así, finalmente no le ha pasado nada, pero ha tenido que estar "tres horas tumbado" para recuperarse del todo antes de volver a su casa. Por tanto, ha asegurado que, aunque por ahora no puede hacer "grandes movimientos", tras haber dormido un poco más en casa ya se encuentra bien, por lo que todos sus seguidores se han quedado mucho más tranquilos tras escuchar estas palabras.