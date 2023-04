Ibai opina sobre los combates de la Velada del Año 3: “El Papi Gavi vs Ampeter será el mejor combate”

Pese a que la Velada del Año 3 se celebra el 1 de julio, la preparación de los participantes dura meses. Por este motivo, muchos de ellos aprovechan para crear contenido sobre sus entrenamientos, algo que permite a quienes los ven hacerse una idea de cómo serán las peleas finales. Por ello, Ibai ha querido aprovechar uno de sus directos para ver parte del contenido que han subido y saber cómo están avanzando con sus habilidades en el boxeo.

Además, después de ver los primeros entrenamientos, ha confesado que él cree que el de Papi Gavi y Ampeter será "el mejor combate de toda la Velada" o que, al menos, tiene el "potencial de serlo". Esto es algo que ya pensaba antes de que entrenasen pero que, después de haber visto sus primeros entrenamientos, lo tiene todavía más claro.

Aun así, todos los vídeos que ha ido viendo de los participantes le han sorprendido positivamente, especialmente el de Amouranth y Mayichi, a quienes ve muy preparadas para llevar tan poco entrenando. Y, aunque considera que la estadounidense parece "muy buena y muy rápida", sigue confiando en que Mayichi ganará. Por lo que respecta al combate entre Luzu y Fernanfloo, cree que este será muy "family friendly" porque son muy amigos; mientras que el de Viruzz contra Shelao "va a ser una matanza" y está seguro de que será una pelea "histórica".

Ibai no es el único que ha opinado sobre los participantes de la Velada del Año 3, ya que Míster Jägger también ha revelado quién cree que ganará cada uno de los combates, después de que se lo preguntaran en 'Yo, Interneto'. En ese momento, ha compartido que él apoya a Papi Gavi porque se está preparando con su antiguo entrenador, por lo que sabe "la caña que mete" durante los entrenos.

Por otro lado, en la pelea de las dos Rivers apoya a la española, a quien admira por estar sacándose una carrera a la vez que entrena; mientras que en la de Luzu y Fernanfloo va con el primero, porque lleva más tiempo entrenando. En cuanto al combate entre Mayichi y Amouranth, ha confesado que siente que Mayichi es como "un bollo de crema", por lo que le cuesta ver que tenga suficiente furia como para ir fuerte contra Amouranth, a quien sí que ve más con esa actitud.

Finalmente, cuando le han preguntado sobre la pelea entre Germán Garmendia y Coscu no se ha cortado un pelo a la hora de responder, por lo que ha señalado que va con Germán, y que no cree que "nadie quiera que gane el otro". Además, confiesa que él no conocía a Coscu, por lo que lo único que sabe sobre él es la polémica por la que se le ha criticado recientemente. Aun así, sin lugar a dudas Míster Jägger se ha mostrado entusiasmado con todos los combates que se celebrarán durante el próximo mes de julio, los cuales se ve que llegarán igual o más fuertes que los de la edición anterior.