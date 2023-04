Quackity vs Dream: las redes se dividen ante la polémica del QSMP y USMP

Desde que Quackity anunció su serie de Minecraft QSMP y Dream reveló que había estado trabajando en un proyecto muy similar, las comunidades han estado en una situación de constante tensión. Pero, pese a que en la comunidad hispana esto no estaba generando tanto revuelo, parece que la angloparlante se había tomado muy a pecho este problema. Por este motivo, Dream ha decidido hablar públicamente sobre esta situación, revelando que no solo está recibiendo amenazas y acoso en la vida real, sino que incluso han colocado rastreadores en los coches de su familia.

Debido a todo lo que está sufriendo, Dream ha decidido escribir un extenso hilo en el que ha asegurado, una vez más, que esta situación no es más que una coincidencia y que ninguno de los dos ha copiado al otro. Pese a ello, está preocupado por su amistad con Quackity, ya que a raíz de este problema ha intentado hablar con él en varias ocasiones para aclarar todo lo que está ocurriendo, pero parece que el mexicano no ha respondido a ninguno de sus mensajes. Además, esto no es lo único que ha impactado a las comunidades, sino que el hecho de que Dream revele que Quackity les ha pedido exclusividad a sus miembros es lo que realmente ha provocado un fuerte enfrentamiento entre los fans.

Por un lado, hay una parte de la comunidad muy enfadada con Quackity por el hecho de que les haya pedido exclusividad, ya que QSMP tiene a miembros que son muy amigos de Dream. Por este motivo, les parece muy injusto que integrantes como BBH, que es un amigo muy cercano de Dream, no pueda participar junto a él en el USMP, pese a que posiblemente haya contado con él cuando pensó en los participantes de su serie.

Pero, a diferencia de estas personas, parece que gran parte de la comunidad hispana entiende completamente esta petición. Esto se debe a que, como el QSMP no tiene tantos participantes, consideran que es normal que Quackity quiera asegurarse de que el servidor no se quede inactivo cuando empiece la otra serie. Además, la comunidad hispana ha recordado que esta falta de exclusividad ha generado problemas en otras ocasiones, ya que cuando un streamer está de forma simultánea en varios servidores es normal que no pueda estar igual de activo en todas las series.

Finalmente, pese a que Dream había creado este hilo con la intención disminuir el odio que recibe, parece que esto solo ha logrado generar más revuelo entorno a ambos streamers. Por ello, sus fans han querido intentar ayudar al estadounidense y han aclarado que no ha hecho esto para generar odio hacia Quackity, sino que su intención es que las comunidades se calmen, ya que tanto su seguridad como la de su familia están en riesgo. Aun así, por ahora, parece que esta polémica está más viva que nunca, por lo que habrá que esperar hasta ver si Quackity decide pronunciarse al respecto, o si ambos dejarán pasar el tiempo hasta que el problema quede en el olvido.