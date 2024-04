Quackity vuelve a los directos después de la polémica con QSMP y anuncia que abandona el servidor

Durante el pasado mes de marzo, varios trabajadores (muchos de ellos extrabajadores en ya en este momento) de QSMP pusieron de manifiesto las precarias condiciones laborales que ofrecía el popular servidor de Minecraft. A raíz de esta noticia, el mal clima escaló hasta el punto de que varios usuarios doxearon la dirección donde vive Quackity, líder del proyecto. Parece ser que este fue un duro golpe para el streamer mexicano, quien, desde entonces, ha estado prácticamente desaparecido en redes.

Ahora, el creador de contenido ha vuelto a aparecer en directo y ha decidido abrirse como nunca antes. Para empezar, Quackity hizo saber que dejará de formar parte del equipo de administración de QSMP. Esta decisión viene motivada por el doxeo que comentábamos antes: "Mucha gente justifica el doxeo diciendo que soy un creador y que es normal, pero no lo es. Esto en Estados Unidos es muy peligroso, ya que han habido y hay muchos problemas relacionados con el swatting [...] Estos últimos días he llegado a mi límite porque he recibido emails con amenazas y gente mandándome fotos cerca de mi casa. No me siento seguro".

Por otro lado, Quackity también ha hecho saber que otra de las cosas que más le han afectado durante este último mes es la xenofobia que ha sufrido por parte de la comunidad brasileña, una de las que más representación tiene en el servidor. También ha querido hacer autocrítica y ha pedido disculpas por todos los errores que haya podido cometer, alegando que él no es un experto en administrar proyectos, siendo QSMP el primero que lidera en su vida.

Por último, el streamer también ha querido dejar muy claro que QSMP no va a cerrar: simplemente él dejará de ser la cara visible del proyecto. Una decisión muy sensata viendo que el nivel de las amenazas que recibe es realmente preocupante.