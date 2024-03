La polémica estalla en QSMP: extrabajadores del servidor revelan que no han sido pagados por algunos de sus trabajos

QSMP, el ambicioso proyecto del streamer mexicano Quackity, es conocido por ser el primer servidor multijugador y multilingüe de la historia de Minecraft. Con esta premisa tan llamativa, no es de extrañar que el servidor haya sido un éxito rotundo desde prácticamente el día uno, con grandes streamers participando en él. Sin embargo, en las últimas horas ha saltado un bombazo que ha pillado por sorpresa a toda la comunidad.

Todo comenzó con las declaraciones de Lèa, una de las administradoras de habla francesa de QSMP. La administradora ha expuesto a través de su cuenta de Twitter/ X que el servidor paga 150 euros mensuales a sus trabajadores y que, además, se amenaza con demandarlos si se atreven a quejarse. Además, según ha comentado Lèa, varios de sus trabajos —artworks hechos para el servidor, en este caso— no han sido remunerados. Finalmente, tal y como hemos podido saber, fue despedida por, supuestamente, filtrar información, algo que Lèa ha negado rotundamente.

Aún así, el suyo no ha sido el único caso. Una administradora de habla portuguesa llamada Noa, también ha revelado que los trabajadores del equipo brasileño no son pagados, ya que se trata de un "trabajo 100% voluntario". A pesar de ser justamente voluntario, desde QSMP "se seguían burlando de los pequeños errores o retrasos en la publicación de clips, siendo esto muy desalentador y agotador".

Dado el aluvión de críticas que ha caído sobre QSMP en redes sociales, Quackity, líder del proyecto, ha salido a dar la cara: "Quiero que sepan que yo sí sabía sobre los voluntarios y tenía entendido que los voluntarios pasaban por un proceso para integrarse completamente al proyecto como un trabajo a jornada completa. Lo que no sabía eran las condiciones y los límites a los que se estaban llegando y quiero agradecer a todos los que me hicieron llegar esto porque está clarísimo que necesito involucrarme muchísimo más en la parte administrativa de mi equipo, algo en lo que no estuve muy involucrado últimamente". Finalmente, Quackity también ha hecho saber que, de ahora en adelante, se les pagará a todas las personas involucradas en Quackity Studios. Veremos si esta promesa se convierte en realidad y las condiciones de los trabajadores del servidor mejoran. Una pena que un proyecto tan bonito como QSMP se vea empañado por cosas así.