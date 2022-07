¿Qué es la disforia de género? Melo Moreno lo explica con su transición

Melo Moreno es una leyenda viva de YouTube, pero no todos los que conocen su nombre saben que andaba dando pasos grandes para afianzarse en su identidad de género. Sorprende un poco cómo un inocente tiktok de ella misma hablando de "ropa que antes no se podía poner por incomodidad y ahora sí" se haya vuelto tan viral, pero es que todo tiene su origen.

Aunque dice sentirse cómoda con los pronombres femeninos para que se refieran a ella, lleva mucho tiempo diciendo que esa comodidad no es exportable a su cuerpo. "Siempre he vivido con una disforia que no era consciente hasta que no he hecho introspección", decía en mayo añadiendo que en los dos últimos años hizo "mucha terapia" para reafirmarse en su identidad: "He mejorado, he sanado cosas y creo que ahora soy la mejor versión de mi misma".

Ella misma explicaba entonces que tenía identificado el problema bajo la etiqueta de disforia de género, una angustia que sienten personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer, o de las características físicas relacionadas con el sexo. Por ejemplo, para Melo era "un drama vestirse", y la incomodidad por ello le impedía a veces salir de casa por la vergüenza.

"A mí nunca me han gustado mis pechos", ha recordado: "Desde que era pequeña, siempre me imaginaba como sería con el pecho plano. Soñaba con eso y sigo soñando". Eso lo decía hace semanas, antes de que a través de una mastectomía prescindiera voluntariamente de ellos.

Su cruzada tiene especial interés porque subrayaba cómo su problema carecía de referentes, ya que hay estadísticamente pocas personas que hayan dado el paso de la cirugía para extirparse el pecho. Consciente de que es un ejemplo para bastantes personas, considera "interesante que se hable de estas cosas, porque existimos y no soy la única que se siente así".

El proceso lo está contando con toda la naturalidad del mundo -como debe ser- en su Instagram. "Por fin sé como me siento, por fin me conozco" es una frase que oímos demasiado poco. Ole.