¿Qué ha pasado con la casa de streamers de KOI? Ibai y Skain hablan sobre el motivo de la mudanza

Tan solo cuatro meses después de que se diera a conocer quiénes eran los streamers que componían la nueva KOI House, parece que este proyecto ha tenido que cancelarse de forma inesperada. Así lo han revelado tanto Ibai como Skain en sus respectivos directos, algo que ha sorprendido bastante a los espectadores debido a lo repentino que ha sido esta noticia.

Según ha compartido el propio Ibai, el motivo por el que se ha producido este cambio es que el próximo uno de junio se terminaba el contrato de la casa donde se hospedaban los jugadores profesionales de KOI. Y, aunque de un principio tenían pensado renovar un año más, el dueño les ha informado de que tenían que irse porque necesitaba la casa. Por ello, debido a este problema inesperado, han tenido que buscar rápidamente dónde hospedar a los jugadores profesionales, y la casa más cercana y similar a la que tenían antes era la de los creadores de contenido.

Por tanto, tal y como ha revelado Skain, les dieron este aviso hace unas semanas para que pudieran buscar dónde quedarse después de dejar la KOI House. Y, por suerte, tal y como ha revelado Ibai, por ahora la mayoría ya tienen un hogar, ya que Skain ha vuelto a su casa y Pau Senpai, Shiro y Maylén han encontrado otras donde vivir. Aun así, parece que Adrianceitor tendrá que quedarse un tiempo en casa de Ibai, ya que por ahora no ha encontrado un piso al que mudarse.

Por otro lado, Skain también ha aprovechado su directo para hablar sobre este repentino cambio, sobre el que ha bromeado señalando que "en la casa de streamers ya no van a haber streamers". Pero, según ha revelado, afortunadamente no todo va a ser malo, ya que ha confirmado que continuarán trabajando con el proyecto de Who TV. Aun así, parece que La Previa sí que se verá un poco afectada porque la grababan en el garaje de la casa, un espacio que ahora aprovecharán para otra cosa. Por tanto, tendrán que preparar otro espacio en el que grabarlo, pero no descarta que "vuelva la antigua Previa", algo que cree que a muchos les hará ilusión.

Finalmente, parece que por ahora la única KOI House que se mantendrá activa será la de los jugadores profesionales, ya que no se ha manifestado la intención de buscar una nueva casa para estos cinco creadores de contenido. Por tanto, parece que la casa de streamers ha llegado a su fin, al menos por ahora.