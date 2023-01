¿Quién es Enigma 69? Todo sobre el misterio de la Kings League

Parece que la idea de Gerard Piqué para "revolucionar el mundo del fútbol" a través de la Kings League está dando sus frutos con resultados sobresalientes. Líder de audiencia en Twitch y YouTube gracias a contundentes números y nombres vinculados a la competición, es precisamente uno de los fichajes el que más conversación ha generado, y eso que no se sabe su nombre real.

Enigma69, militante del xBuyer Team, fue la gran atracción de la noche pese a que su rendimiento sobre el césped no fuera tan bueno como muchos esperaban. Y las expectativas estaban altas porque de los pocos datos que se conocen sobre él es que es "un jugador de Primera División en activo", una pista importante para descifrar quién se oculta tras la máscara de lucha libre mejicana.

"Desde que [los hermanos Buyer] me comunicaron la decisión de fichar a este jugador estoy muy nervioso y no duermo por las noches", dijo un exagerado Piqué. Insistía que "no era para crear hype", sino porque genuinamente creía que "es un hecho histórico", y le da sensaciones similares a "cuando levantó la copa del Mundo" en 2010. Casi ná.

Que a la gente le interesa saber la identidad del jugador está claro, porque lleva como Trending Topic en España desde la noche del domingo. Más allá del entorno de los Buyer y algunos elegidos, nadie conoce la identidad real del futbolista, pero muchos en Twitter tienen claro que se trata de Nano Mesa.

El canario es efectivamente jugador de primera división y se le considera "en activo", pese a que desde su finalización de contrato el pasado julio con el Cádiz FC no ha encontrado equipo. Las pistas que apuntan a él son un aparente tatuaje en el cuello y un ligero sobrepeso, pero ambas cosas se pueden simular fácilmente para despistar a los más observadores.

Isco también sonó para ser el enigmático número 69, y su paso por el Real Madrid y la selección española estarían más acorde al nivel de hype que anunciaba Piqué. Es curioso que hasta figuras de la política como Gabriel Rufián se pronunciaran a favor de esta posible identidad, aunque el debate sigue abierto. En Twitter apuestan con cachondeo por actores de 'La que se avecina' o por el mismísimo Pedro Sánchez.

Si son listos (que lo son), en la Kings League mantendrán el secreto como mínimo unas cuantas jornadas si se libran de las filtraciones, porque el asunto está dando mucho que hablar en redes. Es más: deberían tener un jugador misterioso cada temporada, incluso varios que ocuparan la misma camiseta, para añadir juego a la competición que ya está por méritos propios entre las mejores que se han organizado en panorama streamer.