¿Quién es Jake Paul? Todo sobre el youtuber boxeador que noquea a todos sus rivales

Hace cosa de un año y medio, TheGrefg retó a Dalas Review a resolver sus diferencias sobre un ring de boxeo, algo que el canario declinó con un "no pierdo el tiempo en tonterías". No mucho más tarde, Ibai propuso que Reven y ElMillor hicieran lo mismo, algo que cumplieron en la misma velada en la que Mister Jägger se confirmó como leyenda. Pero ninguno de ellos se atrevería a echar un solo round frente a Jake Paul.

El hermano pequeño de Logan Paul es un youtuber de mucho éxito (cosa de familia) que ha colgado los metafóricos guantes de creación de contenido para enfundarse los de boxeador. Y la cosa está yendo sobre ruedas...

En YouTube tiene más de 20 millones de seguidores y vídeos que superan los 275 millones de visualizaciones, un titán de la plataforma pero cuyos ingresos derivados de su faceta como creador son una pequeña porción de lo que gana ahora mismo gracias a su faceta como deportista de élite.

No son palabras menores, ya que este finde ha derrotado por K.O. a Tyron Woodley, excampeón de la temida disciplina UFC. Era además una revancha que concedió Paul después de ganar el primer enfrentamiento que les unió sobre la lona, y antes de él cayeron otros cuatro rivales. "He noqueado a todos contra los que he luchado", afirma en su tuit fijado.

Lo curioso es que Jake viene del mundo Disney: consiguió el papel de Dirk Mann en la serie Bizaardvark durante dos temporadas, una fama que aprovechó para abrir su canal de vídeos y por el que acabó siendo despedido. Todo por unos clips en los que se jugaba la vida, subía contenido sexualmente sugerente e incluso llegó a estar acusado de allanamiento criminal y abusos sexuales.

Quizá para limpiar un poco su deteriorada imagen pública, inició su propia fundación para ayudar a chicos que están comenzando en el mundo del boxeo. Habiendo pasado por eso, sabe de qué va el tema...

A los 21 años, allá por 2018, se puso por primera vez unos guantes de manera oficial para luchar contra Deji Olatunji, un youtuber británico al que venció en el quinto asalto. Después le siguieron el también youtuber AnEsonGib, el exjugador de baloncesto Nate Robinson y el experto en artes marciales Ben Askren.

El rematch contra Woodley le ha consagrado -en territorio streamer- como una promesa dentro de un deporte en el que se podría ir haciendo una categoría especial para creadores de contenido. Quién sabe si para la Velada 2022 podría venir a España a demostrar sus dotes, pero Jake ya anda buscando siguiente rival para noquear.