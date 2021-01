¿Quién es María José Llergo? La promesa del flamenco que nada tiene que envidiar a Rosalía

María José Llergo es el nuevo nombre del panorama flamenco que no para de sonar en todas partes. La joven cantaora (Pozoblanco, Córdoba) de 27 años lleva en activo desde el año 2018, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a tener más peso y protagonismo.

Su estilo de música es el flamenco, sí, pero uno moderno, con fusión, digerible para los oídos de la música más comercial. Este género nace de su propia experiencia personal: Llergo es de etnia gitana y aprendió a cantar gracias a los cantes que su abuelo (cantaor autodidacta) le enseñaba en el campo. Sin embargo, aunque el quejío le brota de lo más hondo, ha estudiado música clásica y jazz.

Por eso, no choca la estética de su primer disco, 'Sanación', que ha visto la luz en 2020 después de varios singles. La estética es muy minimalista con el blanco y el oro como protagonistas. Obra de 'Querida, sí', autores de la portada de 'Pero no pasa nada', disco debut de Amaia Romero, de 'When I get home' de Solange, hermana de Beyoncé o de 'Aunque es de noche', single de Rosalía.

María José Llergo ha declarado en algunas entrevistas que el flamenco pertenece a los gitanos, por lo que no estaría del todo de acuerdo con lo que hace la cantante catalana, a la que considera que está renovando los tópicos. Las comparaciones son odiosas y a ella le ha tocado soportar el peso del fenómeno Rosalía. Llergo también se pone ropa deportiva, aros y baila con mantón como en el videoclip de 'Niña de las dunas'.

A pesar de que sus primeros temas han tenido cierta repercusión, como 'Nana del Mediterráneo', que habla sobre como cruzan los migrantes este mar, y que sonó en prime time en la semi final de un famoso concurso musical de televisión, se ha vuelto más conocida gracias a sus últimos singles: 'La Luz' y 'Tu piel'.

María José Llergo apuesta ahora por el color rojo y por los puñales, y mezcla letras que podrían ser de la época de nuestras abuelas con un sonido musical contemporáneo y urbano: electrónica, autotune...

Sus actuaciones en las sesiones de Colors (donde los artistas internacionales cantan en una sala de pareces monocromáticas con tan solo un micro que cae del techo para presentar su música "sin distracciones") llevan casi medio millón de visitas.