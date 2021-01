Las reacciones a ‘Física o Química: El reencuentro’

El esperadísimo reencuentro de ‘Física o Química’ ya está disponible en ATRESplayer Premium. Dos capítulos en los que Cabano, Gorka, Paula, David, Cova y cía vuelven a verse las caras en la boda de su amiga Yoli.

Yoli (Andrea Duro) lo ha ‘petado’ como empresaria postulándose como la reina de los supermercados. La fantasía no termina aquí y es que Paula (Angy Fernández) trabaja en ‘La Llamada’ (como también hizo en la vida real) con Javier Ambrossi. Javier Calvo no existe en este mundo paralelo porque interpreta a Fer en la ficción. Y como todos sabemos, Fer murió. Aunque este reencuentro no podía realizarse sin su presencia aunque sea a modo de ‘fantasma maricón’.

Covadonga (Leonor Martín) sigue con su activismo llegando hasta lo más alto de la política. Gorka (Adam Jezierski) trabaja en un bar. Cabano (Maxi Iglesias) se ha hecho policía y Ruth (Úrsula Corberó) no puede asistir a la boda porque se encuentra en Tokyo, guiñito a su personaje en 'La Casa de Papel'.

Remover el pasado siempre tiene sus consecuencias y los alumnos del Zurbarán se dejaron muchas heridas sin cerrar. Si todavía no lo has visto, estás tardando en ir a ver los capítulos a ATRESPlayer Premium.

Si lo que quieres es recrearte en la nostalgia y dejar que los recuerdos de tu adolescencia vuelva a aflorar, no te puedes perder las reacciones que circulan por las redes sociales de este esperadísimo reencuentro.

La nostalgia

Como no podía ser de otra manera, Andrea Compton lo vio y lo comentó en directo. Le prohibió a su amiga y compi de piso Inés verlo porque quería tener su reacción en directo. Y ha merecido la pena porque además de los jajas y las risotas habituales, el momento que se lleva la palma son sus pucheros cuando Fer le da permiso a David para que le ‘ponga los cuernos’ y continúe haciendo su vida.

“Estas lágrimas son por tomar conocimiento de que somos unas personas mayores”, dice Inés mientras Andrea se niega a aceptar su edad: simplemente ha coincidido que he crecido con esta gente pero no soy mayor.

“Mis lágrimas son por la nostalgia. Me pone mal. Me ahogaba en mis lágrimas”, explica Andrea que aporta el documento gráfico de su reacción cuando lo vio por primera vez junto a Berry y su hermana Julia.

Las ilustraciones

Algunos de los mejores momentos han quedado plasmados en bonitas ilustraciones como estas que hasta los propios actores de la serie han compartido.

Las despedidas

Hay que saber decir adiós y la YouTuber y escritora Irene JD ha querido dedicarles un texto a los personajes de FoQ más queridos y a la relación más trágica de la serie: Fer y David.

LA canción

La canción de ‘Física o Química’ ha marcado a una generación. Tanto que Despistaos, el grupo encargado de ponerle banda sonora no podía faltar como artistas invitados a la boda. Y teniendo una cantante entre el elenco como Angy Fernández, no han podido resistirse a realizar una versión que ha encantado a los fans.