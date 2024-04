Reborn se rompe en directo y se abre a sus fans: "He tenido que ir al médico a pedir antidepresivos"

Han sido unos días complicados para Reborn. Y es que el encuentro accidental que tuvo con Gemita mientras esta última hacía un directo IRL terminó por destapar su relación con Ghatta, algo que abrió la caja de Pandora y que ha desencadenado una serie de reacciones, en su mayoría negativas, en las redes sociales.

Sin embargo, parece que esta ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya estaba muy lleno. Tal y como el propio Reborn ha explicado en sus últimos directos, durante los últimos meses ha atravesado un momento delicado en lo que a salud mental se refiere, debido en gran parte al ritmo de trabajo que llevaba, cargando con mucho estrés y mucha ansiedad. Por eso ahora ha decidido abrirse a su audiencia y sincerarse, exponiendo cómo se encuentra.

"Los últimos meses de mi vida se han resumido en SpainRP. Ya os he explicado el motivo por el cual estaba en una nube en la cual… ya no sé ni cómo decirlo. He tenido que ir al médico a pedir antidepresivos. Alprazolam, Imovane, Deprax… Estoy, literalmente, medicándome con cuatro fármacos, ¿de acuerdo?", explicó el streamer. "Yo ya más transparente no puedo ser. El médico me ha dicho que tengo que tomarme esto o me voy a la mierda mentalmente. Llevo meses con muchísimo estrés encima, con muchísima ansiedad encima [...] Y tuve que alejarme del tema administrativo (de SpainRP) porque no podía más con mi vida", continuó Reborn.

En ese mismo directo y a raíz de estas declaraciones, varios espectadores acusaron a Reborn de utilizar el tema de la salud mental para excusarse, algo que, como es lógico, molestó profundamente al streamer, quien terminó yéndose del setup para reponerse. Una situación totalmente injusta para cualquier persona. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero, mientras, repartimos hate a diestro y siniestro. Una verdadera lástima.