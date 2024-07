Reconciliación en directo: Ibai y Anuel AA se reencuentran y hacen las paces

La Velada del Año volvió a hacer historia en su cuarta edición, convirtiéndose en el mayor evento de la historia de Internet. Sin embargo, lo que debía de haber sido el broche de oro a la noche —es decir, la actuación de Anuel AA— terminó siendo un absoluto desastre. Ahora, tras la polémica actuación de Anuel AA en La Velada del Año 4, el cantante puertorriqueño y el streamer Ibai Llanos se reunieron en directo para aclarar los malentendidos que surgieron durante el evento. Este encuentro, retransmitido por el canal de Twitch de Ibai, buscó poner fin a la controversia que se generó entre ambos tras el show de Anuel.

La situación estalló cuando Anuel llegó tarde a su actuación en el evento, lo que generó descontento entre los asistentes y espectadores. El artista explicó que el retraso se debió a problemas logísticos, ya que una parte de su equipo no pudo llegar a tiempo, afectando así la calidad de su performance. En particular, la ausencia de su ingeniero de sonido fue crucial, lo que obligó a Anuel a trabajar con un equipo técnico con el que no tenía experiencia previa, lo que explicó el terrible sonido que se escuchó a través de Twitch durante su show. Más tarde, el cantante puertorriqueño, muy enfadado, se encargó de tirar beef a Ibai, asegurando que el vasco y su equipo habían preparado todo para ridiculizarlo.

Durante el directo con Ibai, Anuel se sinceró y admitió que su reacción inicial fue fruto de la frustración. "Soy humano, y cuando las cosas no salen como planeado, puede ser difícil. Pido disculpas a Ibai y al público por cómo manejé la situación", declaró el cantante. Ibai, por su parte, aceptó las disculpas de Anuel y destacó la importancia de la comunicación para evitar malentendidos. Además, hubo momentos, incluso, para el humor, como cuando Ibai aseguró que todo el mundo le llama "pescabicho" después de que Anuel le pusiera ese sobrenombre, mientras que el propio Anuel afirmó que a él todo el mundo le llama "el gallo".

Así pues, este encuentro sirvió no solo para aclarar lo sucedido, sino también para mostrar a sus seguidores la importancia de resolver conflictos de manera madura y honesta. La reconciliación en directo entre Ibai Llanos y Anuel AA pone de manifiesto que, incluso en momentos de tensión, es posible dialogar y entenderse. Desde luego, el español y el puertorriqueño dieron todo un ejemplo en el día de ayer.