Las redes cargan contra Xokas después de sus polémicas declaraciones sobre el gimnasio: "Ya nunca me siento miserable porque soy un hombre"

Desde que se mudó a su nueva casa, muchos han estado esperando que Xokas cumpla la promesa de empezar a entrenar. Una promesa que, finalmente, cumplió hace unas pocas semanas, dejando con la boca abierta a los usuarios de redes sociales debido a su mala condición física. A pesar de ello, el gallego ha seguido perseverando y parece que, poco a poco, va notando los resultados del gimnasio. Y no solo físicamente.

El creador de contenido la ha liado en las últimas horas después de explicar qué siente, a nivel psicológico, tras empezar a hacer ejercicio. "Os voy a decir lo mejor del gimnasio: el resto del día no me siento miserable. A pesar de ser rico y el mejor en mi campo, da igual, yo había muchos días en los que me sentía miserable. Ahora ya nunca me siento miserable, porque soy un hombre. Y lo que me hace sentir un hombre es entrenar cada puto día y mejorar mi físico. Eso es lo único que está haciendo que no me sienta miserable", ha comentado Xokas en un reciente directo.

Ahora, estas afirmaciones se han hecho virales en Twitter/X, donde se han convertido en uno de los temas más comentados de estos días, ya que sus comentarios sobre el deporte y la hombría han sido interpretadas como red flags por muchos. En especial, se ha hablado mucho sobre el tipo de referente que es Xokas para los más jóvenes. "La verdad es que nunca me ha gustado lo que dice, es hasta peligroso porque le siguen muchos menores de edad. Cada vez que veo un vídeo de él lo veo desequilibrado, todo lo que dice, además de red flags, tiene un trasfondo muy lamentable. Pareciera que no para de hundirse en el abismo", reza uno de los comentarios más leídos.

Desde luego, nadie puede negar la gran importancia de hacer ejercicio físico. No solo para estar sanos físicamente, sino también mentalmente. Sin embargo, si alguien se siente miserable, tal y como ha dicho Xokas, quizás la solución no pase únicamente por ir al gimnasio: lo más importante, como siempre, es acudir a un especialista que nos pueda ayudar a superar nuestros problemas. Banalizar la importancia de la salud mental siempre es peligroso y, en esta ocasión, Xokas ha caminado sobre el filo de la navaja.