Xokas comienza su cambio físico, las redes se burlan de él y TheGrefg le defiende

Desde que compró su nueva casa, Xokas ha estado diciendo que, más pronto que tarde, comenzaría su cambio físico aprovechando el espectacular gimnasio instalado en su vivienda y mejorando su forma de alimentarse. Ahora, por fin, el gallego ha decidido empezar esta nueva etapa en su vida mostrándonos su primer día de entrenamiento en un vídeo que, todo sea dicho, ha tenido una gran acogida en YouTube.

En él, podemos ver como la condición física de Xokas no es la mejor del mundo. Algo totalmente normal, teniendo en cuenta el ritmo de vida sedentario que ha tenido durante los últimos años, según él mismo ha dicho. Sin embargo, mostrarse así, algo que debería de ser inspirador para muchos que estén en su misma situación, ha hecho que varios usuarios de redes, sin dos dedos de frente, comiencen a burlarse del streamer.

Pero, por supuesto, no todo han sido críticas. Y es que varios compañeros de plataforma han salido en defensa del creador de contenido gallero. Uno de los más contundentes ha sido TheGrefg, que, como deportista nato que es, no ha dudado en lanzar unas palabras de aliento a Xokas. "Al margen, la realidad es que un gran porcentaje de la población está así o mucho peor. Y muchos de los que se ríen están así o mucho peor. Xokas es un tryhard y yo no dudo de que va a conseguir su cambio físico y a inspirar a mucha gente".

Desde luego, TheGrefg tiene toda la razón. Al final, lo que las redes hacen siempre es buscar la paja en el ojo ajeno. Ojalá Xokas no se rinda en este camino y consiga callar la boca a todos estos haters y, sobre todo, que logre su objetivo de mejorar su físico y sentirse más saludable.