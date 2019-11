Nuestra identidad de género no tiene por qué coincidir con el sexo que se nos asigna al nacer. Sin embargo, hay personas que no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el femenino, sino que pueden sentirse a gusto con aspectos de ambos sin tener por qué elegir enmarcarse en uno concreto. Esto es lo que se conoce como el género no binario.

Una persona que se considera no binaria es aquella que no se termina de sentir identificada con lo masculino ni con lo femenino, es decir, no se considera en su totalidad ni hombre ni mujer. Por este motivo, muchas personas no binarias se suelen sentir incómodas al utilizar los pronombres él o ella porque no les terminan de representar al cien por cien.

Hace apenas unos meses el cantante británico Sam Smith anunciaba que se consideraba no binario y le pedía a sus fans que a partir de ahora que cuando le hablaran lo hicieran con el pronombre neutro ‘it’.

Estos son otros famosos que se declaran no binarios:

Sam Smith

El cantante y compositor británico es quizá el mayor exponente europeo de esta definición sexual. "Me siento tan mujer como hombre: cuando conocí leí y escuché hablar de las personas binarias dije: ese soy yo", comentaba el pasado marzo en una entrevista para El País.

Asia Kate Dillon

Asia ha sentado un precedente en la televisión al interpretar al primer personaje no binario en la serie Billions. Además, ha hecho acto de presencia en la última entrega de John Wick, con un personaje que rebosa magnetismo

Ruby Rose

Desde sus comienzos como modelo y actriz, Ruby Rose no ha tenido reparo en reconocerse como una persona de género fluido, es decir, unas veces se identifica más como un hombre y, en otras ocasiones, como una mujer.