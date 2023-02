RIPFandomYoutuber: la tendencia más fake de Twitter

Si antes se decía eso de 'bares, qué lugares' para expresar sorpresa por las excentricidades que a veces se viven en ellos, una actualización del dicho podría ser algo rollo 'redes sociales, qué animales'. Da igual que tengas un puñado de seguidores que si por lo que sea se te ocurre algo con el mínimo gancho viral, puedes acabar liderando las tendencias de Twitter en medio mundo. Es lo que parece haber pasado con #RIPFandomYoutuber.

Si bien no llega a los extremos del Kpop, tocar a los ídolos interneteros para una clara crítica no suele tener buen final por la pasión de los aficionados, y si es a ellos mismos a quien va dirigida, mejor que entierres tu usuario e IP con un buen candado. Es lo que está pasando ahora, por la perplejidad de los usuarios que no entienden nada y se empeñan en que #RIPFandomYoutuber consiga lo contrario a lo que reza.

No hay que olvidar que Rubius, considerado uno de los padres del concepto youtuber, está cerca de cumplir 17 años subiendo vídeos, aunque haga alguno menos desde que los publica de manera habitual y suficiente para ganarse la vida. Fue precisamente su colega Willyrex el pionero en monetizar sus millones de visitas, y ya ha pasado más de una década desde que afianzase su situación como otro líder en la creación de contenido.

Vegetta, siempre fiel a YouTube, es el creador en activo perteneciente a aquella generación que más partido ha sacado a la plataforma: puede que con sus bestiales 33,6 millones de seguidores esté por detrás de Rubius (40 millones), pero duplica en visitas al noruego. Más de 15.000 millones de reproducciones tienen sus vídeos, y raro es el directo que baja de los 250.000 clicks.

Quizá Alexby o Luzu, otros clásicos a los que apunta lo de #RIPFandomYoutuber, no hayan llegado a las cotas de fama de sus compis en las andadas, pero el recuerdo de los aficionados sigue metiéndoles en el Olimpo youtuber. Y eso sin mencionar a Auronplay, abonado vitalicio a Twitch y aun así con una herencia descomunal en YouTube.

En resumen: un hashtag hecho probablemente por joder, que no solo no ha conseguido enterrar a un fandom sino que les ha unido en un grito reivindicativo para asegurar que su entusiasmo no está muerto, por la sencilla razón de que es inmortal.