Roro construye una maqueta de la catedral de Notre Dame con galletas de jengibre: "No sé que hacer con ella"

¡Roro vuelve a venirse muy arriba! La famosa tiktoker conocida por sus recetas que siempre nos dejan con la boca abierta sorprendió a su novio y a toda la comunidad de TikTok recreando nada más y nada menos que ¡la catedral de Notre Dame hecha completamente de galleta de jengibre! Totalmente diseñada y elaborada por ella con sus propias manos.

En este vídeo que ya han visto más de 11 millones de personas, Roro cuenta paso a paso cómo logró hacer esta obra maestra pastelera. "Vi que habían reconstruido Notre Dame y pensé, ¿por qué no hago la mía?", empezó diciendo con esa naturalidad que la ha hecho tan famosa.

Primero, se puso seria y diseñó los planos de la catedral, dibujando cada pieza necesaria. Luego, pasó a la acción: "Hice la masa mezclando mantequilla, azúcar moreno, huevos, miel, jengibre, canela y harina. Lo amasé todo con cariño y lo dejé en la nevera cinco horas para que cogiera fuerza", explicó.

Una vez la masa estaba lista, la dividió, la estiró, usó moldes, y cortó cada pieza con precisión casi quirúrgica. Después, al horno hasta que quedaron doraditas y crujientes. Y aquí viene el toque mágico: "Le puse piruletas y caramelos triturados en las ventanas para que parecieran vidrieras. Al horno otra vez y voilà, ventanas derretidas y preciosas", contó emocionada.

¿El resultado? fueron 40 horas de trabajo, pero cada minuto valió la pena. Con las piezas terminadas, pegó todo con caramelo, las decoró con mimo y montó la catedral como si fuera una ingeniera arquitectónica profesional.

"Me tomó su tiempo, pero quedó increíble. Es mi primera casita de jengibre y me pasé un poco... ¡es enorme! La amo, pero no sé qué hacer con ella", confesó entre risas.

Aunque pensó en invitar a amigos para que la destrozaran con un martillo y luego se la comieran, la idea le daba un poco de pena. "¿Qué creéis que debería hacer con ella?", les preguntó a sus seguidores al final del vídeo. Ahora, todos están esperando su decisión.