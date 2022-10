Rosalía x Evangelion: el disfraz más otaku de Halloween

Que Rosalía es una otaku y una fan de Evangelion no era ningún secreto. Las influencias de su hermana y ocasional estilista (conocida en redes como Daykiri) son claras en los gustos por el anime clásico y moderno que ambas comparten, y que han demostrado en público tanto en letras de sus canciones, estilismos y frikadas varias.

Cuando a principios de 2020 visitó las oficinas de la revista Vogue -considerada la cima de la moda en papel-, la catalana eligió un ceñido estampado con motivos de Pokémon, lo que muchos tomaron por una extravagancia. Ella, sin embargo, no iba de farol: le gusta la cultura oriental y sabe.

Son numerosas las referencias al mundo de la cultura asiática tanto en sus atuendos como en sus redes, donde alguna vez la hemos visto posando con conjuntos que imitaban los colores del EVA-01 o usaba un filtro en Instagram con diseños muy inspirados en la mítica serie de robots y ángeles. Pero nada como lo que había preparado para este Halloween...

En un vídeo donde saca los diseños de Yoshiyuki Sadamoto en el libro 'The Art of Evangelion' (de por sí, una pieza de coleccionismo muy muy friki), la cantante se muestra embutida en un traje como los que los protagonistas del anime manejan a los gigantescos EVA. Como no podía ser de otra manera, eligió a la explosiva Asuka, interés romántico de Shinji, el prota de la serie.

Peluca, traje, actitud y poses hacen de su cosplay una elección perfecta para la festividad de los muertos, porque Asuka Langley Soryu puede ser una colegiala con notas excelentes, pero oculta una personalidad a veces creepy y una capacidad para ejecutar invasores extraterrestres temible.

Quizá Rosalía no quería echarse por encima la sangre que en algunos episodios de la serie luce por su cuerpo el personaje, aunque quizá así la gente que no conoce Evangelion habría visto la elección de ese disfraz como más apropiada. Igualmente, lo de hacer cosplay le sienta de miedo.