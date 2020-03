Rosalía no para de trabajar. Como dice en la canción de ‘Antes de morirme’ junto a C. Tangana está ‘tol día working sin descansar’.

La cantante catalana ha compartido con sus seguidores de Instagram un vídeo en el que cuenta que lleva 20 horas sin parar de trabajar y que no sabe cómo lo ha hecho sin morir del sueño. En la story se puede ver la pantalla de un ordenador donde aparecen diferentes pistas de grabación señaladas con colores: “madre mía y son las 6:47 de la mañana. Llevo más de 20 horas trabajando sin parar. Guau no sé cómo he aguantado”.

Seguro que si eres fan de la cantante y estás intrigado por saber qué es lo que está tramando, también habrás intentado pausar la imagen para intentar leer qué es lo que pone:

Sin embargo, a la reina del Tra-trá no se le escapa una y todo está demasiado borroso como para poder sacar algo en claro.

‘La Rosalía’ sabe muy bien cómo hacer que sus seguidores se queden con las ganas de más y, no contenta con ponernos la miel en los labios mostrándonos que estaba editando una canción, ha compartido también cómo se monta un estudio ‘improvisado’: “Me monto el estudio donde sea”, ha escrito acompañando a las fotos.

Aunque no se trata de un sitio cualquiera sino del ‘The West Hollywood Edition’ un hotel de cuatro estrellas ubicado en Sunset Boulevard (California) con un precio medio de 500€ la noche.

Entre tanto trabajo, la cantante de 'Juro Que' ha sacado tiempo para ir a la peluquería. Se trata de un salón de belleza con productos orgánicos donde, dependiendo del tratamiento, los precios oscilan entre los 60 y los 300 dólares.

Además, hemos podido observar que, después de una temporada oxigenando sus uñas, Rosalía ha vuelto a ponerse sus características garras. Para esta ocasión ha escogido un motivo de lo más ‘tech’ y ha sorprendido enseñando uñas transparentes con piezas de la placa base de un ordenador o un teléfono móvil.

Sin duda, algo de lo más original que ha hecho que sus seguidores se pregunten si no se tratará del escondite de los temas inéditos que está componiendo.

De momento sabemos que por fin se va a materializar la colaboración con su bff Arca en el próximo disco de la artista venezolana y los productores de CANADÁ avanzaron que habían estado con ella en Los Ángeles grabando un videoclip.