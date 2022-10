Rubius y la polémica de la toxicidad en Twitch: "Voy a hacer stream toda la vida, guste lo que haga o no"

"De vez en cuando todos hemos tenido un loquito por aquí", confiesa Auron como veterano (¿viejo sabroso?) de Twitch y uno de los que mejor se toman las críticas a su contenido. A ver, que es el namber wan del mundo y puede hablar desde la tranquilidad, pero no le pasa lo mismo a gente como Reborn.

"Que si hago siempre lo mismo, que si cambio demasiado... por favor, si no os gusta, no me veáis, nadie os pone una pistola en la cabeza", soltaba con evidente empacho de quejidos en forma de donaciones envenenadas. El valenciano no podía más, y entendió perfectamente a qué se debía el enfado de Rubius con el mismo tema.

Hace unos días explotaba -controladamente- contra aquellos que se quejaban de "no hacer durante las emisiones lo que ellos esperan", llegando hasta a cerrar directo. "Con todo lo que hace, ir a criticarle es que no lo veo", sentencia, y Rubius le da la razón en todo.

"Hay un sector del público que no entiende que nos dedicamos a esto por hobby", argumenta Rubius, poniendo de forma curiosa su profesión en contexto. "Nos dedicamos a esto porque nos llena, nos da igual el número de views, los tops, los juegos de moda... hay gente entre los que nos dedicamos a esto porque nos motiva. Nada me ha llenado tanto en los últimos cinco años, y si puedo voy a seguir haciendo stream el resto de mi vida".

¿Sobre las quejas? Pues "algo normal", para Auron, que también ha tenido episodios "chungos" de acosos. "Le ha pasado mucho a Biyín también. Hay gente que se hace la cuenta solo por joder, a alguno le hemos pillado por Twitter y son unos cagaos, desaparecen y luego vuelven".

El tema es extrapolable al mundo real, donde gente como Ibai "tiene la ansiedad a nivel 10" frente a avalanchas inesperadas de fans. En Twitch es más sencillo hartarse, pero la tendencia de las últimas semanas, y cómo los streamers se están rebelando contra la dictadura de las órdenes por donación, apuntan a un nuevo clima de "voy a hacer lo que me dé la gana, le pese a quien le pese". Frase de Rubius, que podría firmar cualquiera de los streamers top.